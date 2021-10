Prije točno godinu dana javnost je ostala šokirana nakon što je Danijel Bezuk (22) iz Kutine iz automatske puške pucao na Banske dvore. Tog dana, 12. 10. 2020. Bezuk je u 8.06 dotrčao na Markov trg, ispalio rafal na zgradu Vlade i pri tom policajca Oskara Fiurija koji je stajao na ulazu pogodio s četiri metka.

Drugom policajcu, kojeg je zahvatio Bezukov metak, propucan je džep na službenim hlačama. Treći policajac prošao je neokrznut. Bezuk je ispalio više od 20 hitaca.

Nedavno je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je kako je napad na Markovom trgu bio terorizam, a kaznena prijava je odbačena budući da je Bezuk istog dana počinio samoubojstvo, a smrt predstavlja okolnost koja isključuje kazneni progon.

24 minute straha

Nakon što je Bezuk ranio njegovog kolegu, na Bezuka je zapucao drugi policajac. Bezuk je pobjegao, a samo 24 minute nakon pucnjave pronašli su njegovo tijelo u Ulici Jabukovac, manje od dva kilometra od mjesta napada. Bezuk se ubio. Kako su izvijestili iz policije, samoubojstvo je počinio pištoljem koje su pronašli kraj njega. Pušku s kojom je izvršio napad pronašli su odbačenu na zelenu površinu.

Prije toga je ostavio komentar na Facebooku:

- Dosta je bilo prevara i bezobzirnoga gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti - napisao je Danijel samo nekoliko minuta nakon krvavog napada na Markovu trgu.

Policija je pet dana nakon napada objavila snimku napada.

Danijel Bezuk došao je do Markova trga u ponedjeljak oko 8 sati ujutro. Nepoznati čovjek izlazi iz zgrade Vlade vukući dostavna kolica. Za njim ide policajac. Odjednom, pojavljuje se Danijel Bezuk s kalašnjikovom s kojim je zasuo policajca rafalom. On pada na tlo. Dostavljač baca kolica i bježi. Baca se na tlo te se skriva iza parkiranog automobila tik uz Crkvu sv. Marka. Napadač se povlači iza ugla i mijenja šaržer. Puca na još dva policajca... Sve to pokazuje snimka stravičnog napada na Markovu trgu.

Snimka otkriva i da je Danijel Bezuk jako dobro znao rukovati oružjem. Izgledalo je to kao da zgradu Vlade napada komandos. Prišao je zgradi Vlade, zastao na trenutak i izvukao pušku. Prislonio ju na rame i hladnokrvno je počeo pucati. Ranio je Fiurija, a potom ispalio nekoliko hitaca i po zgradi. Hrabri policajci uzvratili su paljbu i odbili njegov napad. Sama je sreća što u tom napadu nije bilo žrtava ili još ozlijeđenih jer su meci završili i u Uredu za zakonodavstvo gdje inače rade četiri službenice. One su u trenucima napada bile u zgradi, ali u drugim prostorijama.

Prema navodima onih koji su ga poznavali, nije bilo nikakvih naznaka da bi Bezuk mogao počiniti ovako nešto. Utvrđeno je kako je noć uoči pucnjave prespavao u jednom hostelu u centru Zagreba, a ujutro se dovezao taksijem na Markov trg, koji je od tog dana ograđen željeznim ogradama.