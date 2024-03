Godinama je tražio majku, ali nije dočekao njezin povratak: 'Tvoja majka je sad pored tebe'

U ponedjeljak su u Lipiku pokopani posmrtni ostaci Terezije Klaić, žene koju su s tog područja prije 33 godine sa sobom u Banju Luku odveli vojnici bivše države.

- Dragi prijatelju, sad je tvoja majka pored tebe - kroz suze je rekao Dinko Miovac, predsjednik Udruge civilnih invalida i stradalnika Domovinskoga rata Požeško-slavonske županije, zahvaljujući se u ime obitelji svima koji su došli na groblje da se oproste od Terezije.

Svekrvu, baku i prabaku ispratili su snaha, unuka i dvoje praunučadi. Sedam godina je trajala procedura oko prijenosa posmrtnih ostataka iz BiH u Hrvatsku. Nažalost, to nije dočekao njezin sin Dragan, koji je prije sedam godina, zahvaljujući 24sata, prvi put zapalio svijeću na majčinu grobu u Banjoj Luci.

- Najveća mi je želja majku vratiti nazad u Lipik, da je pokopamo u obiteljskoj grobnici te da joj mogu doći na grob i zapaliti svijeću - rekao je tad Dragan.

- Nakon 33 godine posmrtni ostaci moje svekrve Terezije Klaić vratili su se u Hrvatsku. Dvije godine je trajala identifikacija, moj je Dragan majku tražio desetljećima, posjetio je njezin grob i zadnja želja bila mu je da dostojno pokopa mamu. Nažalost, nije to dočekao - rekla je snaha Marija Klaić dodavši: "Obećala sam mu da ću to riješiti do kraja i drago mi je što sam ispunila obećanje".

Na identifikaciju posmrtnih ostataka prije nešto više od dva tjedna, koji su nakon intenzivnog višegodišnjeg angažmana Ministarstva hrvatskih branitelja iz Banje Luke napokon dovezeni u Hrvatsku, stigla je u pratnji kćeri Ivane Grgić. Uzbuđena, potresena i uplakana, kratko nam je zahvalila i rekla kako je njezina svekrva bila jako dobra žena koja zaslužuje biti pokopana u svom Lipiku, koji nije željela napustiti.