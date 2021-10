Bila je to jedna od policijskih karijera s najbržim usponom na sami vrh. Od slave preko noći, zahvaljujući propagandi tabloida koje kontrolira vlast Aleksandra Vučića, koji su je dizali u nebesa kao policijsku heroinu, dobivala je najpovjerljivije zadatke, pa do strmoglavog, bolnog pada i rafalne paljbe istih tabloida koji su je do jučer slavili. Sve se to u svega nekoliko godina dogodilo Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj tajnici u Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije, koja je trenutačno u pritvoru odbačena od onih koji su je donedavno slavili kao državni neprijatelj broj 1. Uhićena je i određen joj je pritvor od 30 dana nakon što je privedena i saslušana u okviru istrage prikrivanja dokaza ubojstva. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u Srbiji i premijer, i predsjednik, i sudac, i tužitelj, i glavni urednik svih medija, jednom riječju čovjek koji sve kontrolira, kako i priliči tolikoj moći, obratio se javnosti, kojoj se inače obraća skoro svaki dan, navodeći da se radi o dokazima u vezi “ubojstva na šinama” u Beogradu. tj. ubojstva Vlastimira Miloševića 2017. Zbog ovog ubojstva je iste godine bio priveden Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, ali ga je sud tad oslobodio optužbi. Odvjetnik Dijane Hrkalović, Sead Spahović, u razgovoru za Express kaže: “Ono što se njoj stavlja na teret je to da neki telefonski razgovor, koji je bio skinut s mjera prisluškivanja, nije dala tužitelju na vrijeme, nego tek pred početak glavne rasprave. Znači, njoj se praktički stavlja na teret samo to da je neažurno dostavila tužitelju jedan dokaz. To je sve u odnosu na to ubojstvo što joj se u ovom trenutku stavlja na teret”.