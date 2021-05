Marie Le-Mar (38) iz Milton Keynesa u Engleskoj bila je toliko pijana da je pala s kreveta, nakon što je pokušala namjestiti starijeg gospodina na sebe. Prije toga mu je skinula gaće i oralno ga zadovoljila.

Dobila je 3,5 godina zatvora.

Bilo je to prošle godine. Marie se napila nekoliko dana prije nego će Engleska zatvoriti sve zbog koronavirusa. Izabrala je kuću starijeg bračnog para i ušla unutra. Bila je večer. Par je spavao odvojeno zbog hrkanja, piše Mirror.

Ušla u sobu i skinula mu gaće

Marie se skinula i ušla u sobu gdje je spavao muškarac. Skinula mu je gaće. No nakon što je tresnula kad se pokušala namjestiti ispod njega, on je upalio svjetlo. Tad je vidio da mu to nije žena kako je mislio. Tako barem tvrdi.

- Policija, zovi policiju! - povikao je.

Dok su njih troje čekali policiju, Marie je zaprijetila ženi da će joj izbiti zube.

- On nije znao, bio je siguran da mu je to supruga. Optužena ga je pokušala namjestiti u pozu za seks i pala je s kreveta. Tad je saznao da mu to nije žena. Bio je u polusnu. Kad je upalio svjetlo, vidio je golu neznanku - rekao je tužitelj na jednom od bizarnijih suđenja u Engleskoj.

Kad je stigla policija, Marie se opirala uhićenju, udarila je policajca nogom u prsa. Na suđenju je tvrdila da se ničega ne sjeća. Priznala je krivicu za seks bez pristanka i napad na policajca i zdravstvenog radnika.

'Taj stariji gospodin uopće je ne privlači'

Njezin odvjetnik rekao je da je imala teško djetinjstvo i da nikad prije nije nikoga seksualno napala.

- Taj čovjek je uopće ne privlači, ne može objasniti zašto se to dogodilo. Nije predatorica i to nije nešto što bi inače učinila. Imala je problema s alkoholom i drogom, ali s ovakvim stvarima nikad. Alkohol nije alibi, ali ovo je žena koja čuje glasove - rekao je na sudu njezin odvjetnik.

Sudac Thomas Rochdford poslao ju je u zatvor na 3,5 godina. Prije toga joj se obratio:

- Seksualni napadi žene na muškarca ne razlikuju se od seksualnih napada muškaraca na žene. Gospodin kojeg ste napali je bio čovjek u godinama, zabrinut zbog koronavirusa i koji je imao zdravstvenih problema. Mislio je da ste mu žena, pozvao je policiju, napali ste i njih - rekao joj je sudac.