Goluža: Ovo je strašno, u ovom neboderu žive dva moja igrača

Katastrofalna eksplozija plina koja je u potpunosti uništila gornji dio nebodera u Prešovu i odnijela pet života šokirala je bivšeg izbornika hrvatske rukometne reprezentacija Slavka Golužu. On je već drugu sezonu trener slovačkog Tatrana iz Prešova.

- Ovo je strašno! Taman smo bili stigli u Novi Sad, jer sutra igramo utakmicu SEHA lige protiv Vojvodine, kad smo saznali što se dogodilo. Pa to je nekakvih 600 metara zračne linije od dijela grada u kojem ja živim, a u tom neboderu žive dvojica mojih igrača: Luboš i xx. Svi smo u šoku, čuli smo da ima mrtvih, no čini mi se da nitko od članova obitelji mojih igrača nije stradao. Čuo sam se s ljudima u Prešovu, nitko ne može vjerovati... Kako se to moglo dogoditi?! - rekao je Goluža.

Foto: Reuters

Podsjetimo, petero ljudi je smrtno stradalo u petak oko podneva u eksploziji plina u zgradu u Prešovu. Zgrada i dalje gori, a na terenu je 85 vatrogasaca. Barem 40 ljudi je ozlijeđeno.

Plin je eksplodirao između devetog i dvanaestog kata u zgradu, a nekoliko stanara prijavilo je da su zaglavili na svojim balkonima. Zgrada i dalje gori, a čule su se i manje eksplozije.

Obližnje škole su evakuirane, a eksplozija je bila toliko jaka da je uništila prozore i na obližnjim zgradama.