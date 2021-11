Tvrtka Combis na tržištu je više od 30 godina, tijekom kojih je odradila više od 1000 projekata. Ekspertiza zaposlenika obuhvaća proizvode i usluge više od 70 dobavljača raznih suvremenih tehnologija, a glavni je Combisov posao korisniku dati digitalnu platformu na kojoj će što jednostavnije i što učinkovitije raditi ono što mu je zadatak. Tvrtka ima 400 ljudi, koji zajedno imaju više od 1000 certifikata. Kompetencije i iskustvo najveće su im vrline, a kako vide budućnost digitalnog poslovanja i izazove pred kojima će se hrvatske tvrtke naći zbog uvođenja eura obrazložio je u ime tvrtke Goran Car, koji je bio i jedan od prošlotjednih panelista na najvećoj biznis konferenciji 24sata i Kvaka24 pod nazivom "Što uvođenje eura donosi malom i srednjem poduzetništvu?".

Combis posjeduje izuzetno raširen portfelj rješenja i usluga te se izdvaja kao tvrtka koja može isporučiti najsofisticiranije ICT projekte u Hrvatskoj i regiji. Koje biste svoje proizvode najviše istaknuli?

Po mnogočemu smo unikatna IT tvrtka. Bavimo se gotovo svim tehnologijama - od rješenja i usluga iz oblaka, preko online sigurnosti, do cijevne pošte. Isporuka tehnologije za druge kompanije postaje sve složeniji posao kako se ubrzava tehnološki napredak, prvenstveno u smislu IT infrastrukture, koju mi pokušavamo na neki način 'sakriti' od korisnika i dati mu što jednostavnije alate za rad.

Slična je procedura i u slučaju projekata kibernetičke sigurnosti, na kojima mnogo radimo u posljednje vrijeme - dok je sve dobro, tvrtke ni ne znaju za nas, ali kad se dogodi sigurnosni incident, nitko nije važniji od ekipe koja budno pazi i štiti. To je naša svakodnevica. I u drugim projektima je tako, često ostavljamo dojam prema van da je sve bilo lako, no u stvarnosti je mnogo toga zaštekalo, više toga bilo je izgubljeno, neobnovljeno, usklađivalo se sa zakonom i još mnogo toga. Satirično rečeno - nekad je dojam da je malo toga zahtjevnije od dostave tehnološkog rješenja.

Što smatrate najvećim izazovima u poslovanju poduzeća u Hrvatskoj? Što vam predstavlja najveće prepreke i gdje mislite da bi država trebala napraviti konkretne promjene?

Rekao bih ovako - digitalizacija je nužnost. I istodobno, svi imaju problema s digitalizacijom. Razlog tome je što se rade pogreške u pristupu - često se ne osmišljava poslovanje usporedno s digitalizacijom, odnosno mnogi ne razmišljaju da je vrijednost tehnologije upravo u tome što se ona prilagođava svakom pojedinom poslovanju. Pogrešnim gledanjem i strahom od promjena mnogi sami sebe zakinu i eliminiraju mogućnost vlastitog rasta. Ključno je shvaćanje vlastitog poslovnog problema koji ćete tehnologijom riješiti.

Koje će dobrobiti vašoj tvrtki donijeti uvođenje eura? Što će jedinstvena valuta značiti za vaš biznis?

Kao što je u jednom trenutku postalo jasno da je epidemija Covid-19 bila okidač za novu fazu digitalne transformacije kompanija, tako očekujemo i s uvođenjem eura - novi trenutak u kojem će određen broj kompanija prionuti na veća unapređenja u pogledu tehnologije. Potrebno je ažurirati sve sustave koji obrađuju novac, poput bankarskih sustava, bankomata, ali i fiskalnih blagajni. Combis je nizom svojih rješenja i znanja spreman pomoći svim tvrtkama da lakše učine te korake. Dugogodišnje iskustvo, točnije više od 30 godina staža na tržištu, i akumulirana ekspertiza za područje financijskih transakcija u slučaju eura znače da je vrlo malo izazova koje ne bismo uspješno i brzo riješili.

Vaša tehnološka rješenja dio su sustava bankomata diljem Hrvatske. Koliko će novca i truda iziskivati promjene na bankomatima u procesu valutne promjene?

Trebat će truda i nešto dijelova, ali već imamo bankomate koji isplaćuju eure, pa nema mnogo nepoznanica.

IT kompanije često vide budućnost prije "običnih smrtnika". Kako će, prema vašoj procjeni, izgledati budućnost rada zaposlenika u kompanijama i u kojoj će mjeri tehnologija preuzeti ljudski rad?

Trenutačni način rada, koji kombinira ured i kuću, zapravo je golema promjena. Nama, kao tvrtki od 400 zaposlenih, koja treba poštovati mnogo više pravilnika i procedura nego manje kompanije, ipak je izazovnije organizirati posao u nekim novim načinima rada. Nasreću, kod nas je uvijek vrijedio princip da gledamo što smo učinili, a ne jesmo li sjedili osam sati u uredu. Za sve nas ovo je vrijedno i inovativno poslovno iskustvo, no nemoguće je reći što bi moglo uslijediti. Radno mjesto budućnosti ovisit će više o nama nego o tehnologiji te o našoj spremnosti i granicama zone komfora u toj budućoj, nazovimo je tako, sveopćoj digitalizaciji.

Kako će se, prema vašemu mišljenju, odraziti korona kriza na globalno IT tržište? Koliko je stagnacija ukupne proizvodnje u Kini utjecala na rast cijena tehnoloških rješenja i digitalnih proizvoda?

Rokovi isporuke opreme produljuju se i svi se borimo s istim izazovom, za koji je vrlo teško bilo što odgovorno prognozirati. Najveći je izazov u pogledu globalne nestašice čipova, koju pozorno nastavljamo pratiti. No nije nestašica opreme isključivi faktor nego će i dostupnost kompetencija u velikoj mjeri utjecati na buduću konkurentnost nacija, a samim time i tvrtki. Nasreću, u tom pogledu snažno rastemo, tijekom 2021. povećali smo broj zaposlenih 10 posto i strateški nastavljamo jačati znanje.