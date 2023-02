Goran Husinec o nesreći u Novoj Gradiški: 'On taj auto sigurno nije kupio. Htjeli su se pokazati'

U prometnoj nesreći u Novoj Gradiški ozlijeđena su dva maloljetnika, 17-godišnjak koji je bez vozačke i bez sigurnosnog pojasa vozio auto i zabio se u betonski stup, te 16-godišnji suvozač. Vozač je teško ozlijeđen, a suvozač lakše.

Vozili su se i uletjeli u centar sa 120-140 km/h. Preletjeli su preko cvijeća i sudarili se, ispričao nam je čitatelj. Radio NG objavio je snimku za koju tvrde da je nastala u trenutku sudara.

- Sve češće se to događa jer jednostavno mladi se hoće pokazati da su oni nešto napravili, da su oni postigli nešto automobilom. Nekada dok nije bilo mobitela i kamera, vi ste trebali imati svjedoke koji su prepričavali to što se dogodilo. Danas je to jednostavnije, snimaju na mobitel pa stavljaju na društvene mreže i te njihove 'pothvate' vide deseci tisuća ljudi. Jednostavno jedan motiv koji njih uzbuđuje i zbog toga oni to rade - komentirao je za Danas.hr stalni sudski vještak za promet, Goran Husinec.

Husinec tvrdi kako to spada u obijesnu vožnju obzirom da su cijeli prekršaj i snimali.

- Ne samo da radite prekršaj, nego to i dokumentirate. Zašto? Vi ga dokumentirate da bi to nekome pokazivali, da bi s time nešto postigli, nekakvu popularnost u društvu - navodi.

Foto: PU brodsko posavska

Ističe i kako je ovdje sigurno došlo do propusta roditelja ili odgajatelja, obzirom da je mladić došao do ključeva automobila.

- Taj auto on sigurno nije zaradio ili ga kupio. To je propust vlasnika automobila jer on je isto kao i oružje, poput pištolja i puške koji su opasna stvar. Za to postoji dozvola. Kao što imate dozvolu za oružje, tako imate i vozačku dozvolu za automobil - rekao je Husinec.

Napominje kako odrasli trebaju paziti na automobile, ne samo od toga da mu netko drugi nanese štetu, već i od toga da ga netko ne otuđi, posudi i ne napravi sebi ili drugome štetu.

- Ako gledate da imate doma maloljetno dijete koje zna upravljati automobilom, onda je to odmah nekakav znak za biti na povećanom oprezu - upozorio je Husinec.

