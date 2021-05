- Svaki poraz je težak, pa i ovaj, ali nove su utakmice pred nama - rekao je u razgovoru za RTL Danas. Goran Pauk. koji je u fotelji Šibensko kninskog župana sjedio punih 15 godina

Pojavila se informacija da će ta 'nova utakmica' za Pauka biti mjesto ravnatelja Nacionalnog parka Krka.

- To su naklapanja koja ja u ovom trenutku ne bih komentirao. Ali da ću doći u situaciju kao puno mojih građana koji su došli kod mene u ured moliti bar bilo što im mogu pomoći za zaposlenje... I ja sam sad u toj situaciji - kazao je Pauk.

Šibensko-kninsku županiju HDZ je izgubio nakon tri desetljeća vladavine.

- Je li to zamor materijala, je li to zamor birača, je li to neki trendovski val... Ali sam siguran da nije ništa drastično što sam napravio ili uradio tijekom te četiri godine - rekao je Pauk.

On se već čuo s novim županom Markom Jelićem. U telefonskom su razgovoru dogovorili 'suradnju na svim projektima bez fige u džepu'.