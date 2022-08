Gorbačov je prije smrti bio ljut i razočaran u Putina: 'Pa on je uništio cijeli njegov životni rad'

Kako javljaju ruski mediji, u 92. godini preminuo je Mihail Gorbačov, zadnji čelnik Sovjetskog saveza. Bio je dobitnik Nobelove nagrade za mir 1990.

- On je bijesan i razočaran potezima Vladimira Putina, rekao je za medije krajem srpnja njegov prijatelj Aleksej Venediktov, javio je Newsweek.

Bivši vođa sovjetskog saveza, koji je Rusiju 'otvorio' svijetu, posebno je bio razočaran svim novim zakonima kojima se ograničavaju slobode pojedinaca i medija, koji su uvedeni od početka ruske invazije. Pa tako i zbog najmanje kritike Putinu i njegovom režimu završite iza rešetaka, pričao je Venediktov.

- Vladimir Putin je uništio sve njegove reforme. Baš sve. Pretvorio ih je u pepeo. Kad me pitaju koji su mi dokazi za to, ja im jednostavno kažem: 'Kad je Gorbačov odlazio, NATO je imao 4000 vojnika u Europi spremnih za 'brzu reakciju'. Nedavno su rekli kako će do kraja iduće godine ta brojka narasti do 300.000' - rekao je tad Venediktov i dodao:

- To pokazuje pravu razinu prijetnje. Broj NATO vojske na našim granicama.

Gorbačov se od početka rata u Ukrajini, ili kako se u Rusiji zove 'specijalna vojna operacija', nije oglašavao. Ali Venediktov, koji je s njim bio u kontaktu, tvrdi da je bivšem vođi SSSR-a teško padalo današnje stanje u Rusiji.

- Uznemiren je i ljut. Pa njegov životni rad je uništen. On je život posvetio slobodi. Tko je dao slobodu crkvi u Rusiji? Tko je Rusima dao slobodu govora? Tko je donio prve zakone kojima se štite mediji? Tko je 'progurao' privatno vlasništvo u Rusiju kao normalno? Odgovor na sva pitanja je Gorbačov. Pa što bih vam on onda rekao - rekao je krajem srpnja Venediktov.



Najčitaniji članci