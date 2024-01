Gordan Akrap: 'Nema govora da će Sjedinjene Američke Države i Europa ostaviti Ukrajinu'

U najnovijem masovnom ruskom zračnom napadu Rusije na Ukrajinu ubijeno je najmanje pet osoba, a ranjeno 50-ak ljudi.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno gostovao je Marinko Ogorec, vojni analitičar Veleučilište Velika Gorica rekao je kako je vrlo teško prognozirati do kada će rat u Ukrajini trajati.





- Vidimo da taj sukob ima svoju dinamiku koja je vrlo intenzivna. Borbena djelovanja su vrlo žestoka, gotovo svakodnevna. Djeluju dronovi, krstareći projektili po dubini protivnika. Današnji napad ne samo da je ruska osveta zbog Donjecka već i pokušaj da se ukrajinska protuzračna obrana iscrpi, stanovništvo dodatno terorizira, da su u njega unese strah i nemir i da se iscrpljuje njihova infrastruktura - rekao je.

Gordan Akrap, stručnjak za geopolitiku, Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman" rekao je kako s obzirom na sve procese koji se događaju, aktivnosti i Rusa i Ukrajinaca i na bojnom i informacijskom polju i stavu koje prevladava u Europi da Ukrajina stoji loše postoji brojni pokazatelji da se ipak spremanju ozbiljne stvari i da Rusima ne bi trebalo biti lako.

- Naime, kad pogledate vidite da je Ruska crnomorska flota daleko pomaknuta od Krima, ne samo od onog područja Ukrajine, odakle su oni dolazili i napadali ukrajinske postrojbe u napadnim djelovanjima. Ruska logistika prema Hersonu i prema Zaporižu je pod izuzetnim snažnim djelovanjima ukrajinskih oružanih snaga. Uništenje ruskog vrlo skupocjenog i vrlo kvalitetnog radara i uništenje ruskog avaksa - rekao je Akrap te dodao kako to nije bezazleno.

- S druge strane, vidi se da pripadnici specijalnih postrojbi ukrajinskih oružanih snaga jako dobro funkcioniraju, prema tome može se svašta očekivati. S druge strane, informacije koje objavljuju se po Europi, u europskim medijima, gdje se govori kako je u Ukrajini stanje loše, dok se s druge strane ignorira nedavna izjava koju su vodeći Republikanci u Kongresu i Senatu dali, gdje su kritizirali administraciju predsjednika Bidena, ne zato što pomaže Ukrajini, nego zato što ne daje dovoljno i ono oružje koje će donijeti prevagu. Prema tome, nema govora o tome da će Sjedinjene Američke Države i Europa ostaviti Ukrajinu, pitanje je jedino vremena kad će Ukrajina dobiti ona sredstva kojima može preokrenuti stanje na bojišnici u potpunosti svoju korist - rekao je Akrap.

Goran Bandov, voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu komentirao je poteze europskih političara rekao je kako je na početku bila jedna konfuzija u cijelom nizu država.

- Mogući izuzetak u Europi je bila Velika Britanija, koja je imala informacije koje su dolazile direktno iz same Ukrajine, i SAD. U cijelom nizu drugih država Europe je bila jedna konfuzija, nije se razumjelo što se događa, hoće li se Ukrajina braniti, kako će se braniti, hoće li doći do prevrata u samom predsjedničkom dvoru, u parlamentu... To je u onih prvih par tjedana u Europi bilo jednostavno nesnalaženje, međutim, nakon nekoliko tjedana, mjeseci, se transformiralo u snažnu podršku, prvenstveno tehničku, humanitarnu, a onda i vojnu. Ta vojna podrška je također kaskala za podrškom koju su davale neke druge zemlje, prvenstveno SAD i Velika Britanija. Druge zemlje unutar Europske unije nisu uvijek najbolje reagirale ne shvaćajući što se događa - rekao je te dodao kako su Poljska i Baltičke zemlje bile spremne na ovo što se događa, jer su puno bliže samom izvoru konflikta.