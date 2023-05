Gordan Jandroković prije NATO sastanka družio se sa kolegom iz Ukrajine: 'Slava Ukrajini!'

Podpredsjendik Vlada, Gordan Jandroković sudjeluje u Vilniusu na sastanku predsjednika parlamenata država članica NATO-a.

Prije samog početka podružio se sa Ukrajinskim predsjednikom Vrhovne Rade Ruslanom Stefanchukim, a sve je podijelio na društvenim mrežama.

Za kraj je poručio 'Slava Ukrajini'.

Podsjetimo, danas je predsjednik Zoran Milanović izjavio kako između "Za dom spremni" i "Slava Ukrajini" nema razlike.

- Ne znam tko je to zagalamio. Gledajte, mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Makni to, nemoj raditi štetu. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati, no između "Za dom spremni" i "Slava Ukrajini" nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili stotine tisuće Poljaka, Židova što su stigli… To je činjenica i jednako kao stari hrvatski pozdrav i Sieg Heil. To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki zapadni lideri navukli na to, posebno u Kanadi jer su nepismeni, ja neću. Za mene je to sve isto. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Slava hrvatskim braniteljima i Domovini vjerni, Slava Hrvatskoj, neka mi maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev mi je daleko, Moskva još dalje - rekao je dodavši kako ne zna što je bilo u Moskvi uz konstataciju da se dogodilo ono što su si sami priredili.