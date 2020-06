Gordan Jandroković tvrdi: Radi se o inicijativi dvojice sudaca koji su na strani lijeve opcije

<p>HDZ-ov nositelj liste u II. izbornoj jedinici <strong>Gordan Jandroković</strong> ocijenio je da su dvojica sudaca koji su pokrenuli inicijativu za ocjenom ustavnosti odluka Nacionalnog stožera na strani lijeve opcije, a da joj je cilj stvaranje atmosfere neizvjesnosti. </p><p>"Čini mi se da je ovdje došlo do određene instrumentalizacije svoje pozicije unutar Ustavnog suda od strane ta dva suca i pokušaja davanja vjetra u leđa inicijativi koja je pokrenuta i od jednog dijela SDP-ovih zastupnika", rekao Jandroković prilikom obilaska Zagrebačke županije. </p><p>Dodao je da je predsjednik Ustavnog suda u priopćenju rekao da nije bilo pokretanja postupka, nego da se radi o inicijativi dvojice sudaca koji su uvijek u ovakvim situacijama na strani lijeve opcije. Situaciju je ocijenio neobičnom jer se nalazimo u završnom tjednu predizborne kampanje. </p><p>"Mislim da se takve stvari trebaju rješavati unutar samog Ustavnog suda. Ovo je očito puštanje informacija s ciljem da se stvori atmosfera neizvjesnosti i važno je da je Ustavni sud rekao da nema pokretanja postupka i da se samo radi o pokušaju dvoje sudaca da tu temu stave u prvi plan", naveo je Jandroković.</p><p>Upitan je li model odabira sudaca loš s obzirom na to da se propitkuje rad Ustavnog suda, rekao je da je to pitanje za te suce koji su izašli izvan okvira onoga što je prihvatljivo.</p><p>Na pitanje jesu li njegove izjave utjecaj na Ustavni sud, odgovorio je da se ne radi ni o kakvom utjecaju na sud. </p><p>"Samo komentiram da Ustavni sud treba, prvo unutar sebe, dogovoriti pravila komuniciranja prema van i nakon toga jedinstveno nastupati. Oni uvijek imaju prava na izdvojena mišljenja kada je u pitanju konačni pravorijek. Ali u ovoj situaciji, šest dana prije izbora, ubaciti u javni prostor takvu temu koja ima popriličan utjecaj na političku situaciju i na odabir građana, smatram da nije primjereno", naglasio je Jandroković. </p><p>Dodao je da će sud donositi odluke neovisno o njegovim izjavama, ali i da bi i za demokraciju i za pravnu državu bilo bolje da Ustavni sud svoje odluke komunicira jedinstveno, zajednički, a ne da svaki sudac, prije nego što bude donesena odluka, svoje stavove i mišljenja iznosi pojedinačno prema van. </p><p>Vezano za rad Nacionalnog stožera civilne zaštite, rekao je da Stožer odigrao iznimno važnu ulogu i zaštitio građane, dodavši da novi broj oboljelih ne treba izazivati paniku.</p><p>"Govoriti o Stožeru, nakon svega što je dobrog učinio za sve nas, na način na koji to sad neki rade, mislim da nije korektno", ustvrdio je. </p><h2>Bernardić nema kapacitet za vođenje Hrvatske</h2><p>Vezano za predizborna sučeljavanja, Jandroković je rekao da su ona bitna jer birači odlučuju o tome tko će biti hrvatski premijer. Očekuje da će u današnjem sučeljavanju građani vidjeti jasnu razliku i perspektivu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji se, ističe, nije uspio nametnuti niti kao lider oporbe. </p><p>"Prema svemu što je pokazao do sada, njegov kapacitet nije takav da bi mogao voditi Hrvatsku u vremenima koja su pred nama. Osim zdravstvene neizvjesnosti, slijedi nam bitka za radna mjesta, plaće, mirovine i sigurnost naših obitelji. Apsolutna prednost ide Plenkoviću", ustvrdio je Jandroković. </p><p>Što se tiče potencijalno male izlaznosti s obzirom na epidemiju, očekuje da će izlaznost biti na razini koja je u uvijek na parlamentarnim izborima te da će svi slijediti visoke epidemiološke standarde. </p><p>"Nije ništa veći rizik taj izborni dan od svakodnevnog života, turizma, gospodarstva i sveg onog što se oko nas događa. Ponavljam, u fazi smo u kojoj moramo naći balans između zaštite života i zdravlja, ali i toga da gospodarstvo ide dalje", poručio je.</p><p>Upitan odgovara li manja izlaznost većim strankama, rekao je da je bitno da izlaznost bude dobra jer to pojačava legitimitet Vlade. "Ne mislim da bi manja izlaznost utjecala na legitimitet, ali ljepše se vidi kada veći broj građana izađe na izbore", ocijenio je Jandroković.</p><p>Očekuje da će HDZ u drugoj izbornoj jedinici ponoviti rezultat od 2016. od šest mandata. Ključna bitka vodi se između HDZ-a i lijeve opcije, rekao je Jandroković, pozivajući desne birače da svoj glas daju HDZ-u jer "davanje glasova ostalim desnim opcijama može nas odvesti u neizvjesnost". </p><p> </p>