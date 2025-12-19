'Gore je nego u Novoj Gvineji, smanji nam režije'. Ovo su poruke koje je Putin ignorirao

Sarkastične poruke nakratko su se pojavile na velikom ekranu u dvorani u kojoj je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak održavao svoju godišnju konferenciju za medije i „izravnu liniju“ s građanima.

„Nije izravna linija, nego cirkus“, glasio je jedan takav komentar.

Drugi, koristeći Putinovo ime i patronimik, poručio je:

„Vladimire Vladimiroviču, već je petak, možemo li otvoriti cugu?“

Ove neovlaštene poruke pojavile su se na ekranima koji su prikazivali dolazne tekstualne poruke namijenjene Putinu tijekom ovog maratonskog godišnjeg događaja, za koji se obični Rusi potiču da šalju pitanja.

Kremlj se nije odmah očitovao o njihovoj pojavi na konferenciji koja je inače pomno planirana i koreografirana, a prati je milijuni Rusa. Putin ih nije komentirao. Jedna poruka, aludirajući na stanje ruskog gospodarstva, pitala je zašto je običnim Rusima lošije nego ljudima u Papui Novoj Gvineji.

Druga poruka, koja se odnosi na Putinovu vladajuću stranku Jedinstvena Rusija, glasila je:

„Gledajući život u zemlji, čudno je da (ona) pobjeđuje s većinom na izborima! Možda su izbori fikcija?“

Jedan od komentara je ukazao pozornost na životne troškove u Rusiji.

- Kada ćete smanjiti režije - pisalo je na ekranu.

Prošnja

Kirill Bažanov, 23-godišnji student koji je nosio crvenu leptir-mašnu i cvijet u rupici sakoa, zaprosio je uživo u eteru svoju djevojku Olgu, za koju je rekao da ga gleda na televiziji.

Foto: Gavriil Grigorov

Pozvao je Putina na vjenčanje, a zatim postavio pitanje o financijskoj potpori za mlade obitelji.