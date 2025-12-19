Obavijesti

SVE JASNO

VIDEO Putin udara po EU, a kada vidite kartu iznad njegove glave sve će vam biti jasno

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Iako ruska vojska još uvijek nije osvojila do kraja te regije, uvela ih je u ustav kao integralni dio Ruske Federacije i pravno ih smatra svojim legitimnim teritorijem, na što Kijev ne pristaje

Scenografija iza predsjednika Putina jasna je poruka Kijevu i Zapadu u jeku maratonskih pregovora o kraju rata u Ukrajini. Na zidu iza njega nalazi se karta Rusije. Ako pažljivo pogledate lijevu stranu karte, vidjet ćete obilježene ne samo Krim, nego i sve četiri istočne ukrajinske regije koje je Rusija anektirala 2022. – Donjeck, Luhansk, Zaporožje i Herson.

Pokretanje videa...

Putin kaže da ako Europa želi rat, onda je Rusija spremna 03:37
Putin kaže da ako Europa želi rat, onda je Rusija spremna | Video: 24sata/reuters

KAOS U SJENI PREGOVORA FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

Teritorij je glavna zapreka u pregovorima za mirovni sporazum, a ovakav vizualni signal sugerira da će ostati problem, budući da Moskva još nije pokazala nikakvu spremnost na kompromis po tom pitanju.

OVDJE pratite govor uživo.

