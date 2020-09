Gore ne može: Josipina frendica dobila pitanja i pala na ispitu

Tijekom ispita prijateljica je Josipi Rimac slala informacije o tome koje dijelove je uspjela napisati a koje nije. Rimac potom šalje poruku načelnici u komisiji da joj je prijateljica zapela na nekom pitanju

<p>Moja Jelena polaže ispit u subotu, pisalo je u poruci koju je bivša državna tajnica Josipa Rimac poslala Tereziji Marić, načelnici Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu uprave, koja je bila u ispitnim komisijama za polaganje stručnih državnih ispita.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>Terezija joj je, tvrdi Uskok u posljednjem proširenju istrage protiv Rimac i ostalih, odgovorila da će “staviti zvjezdicu”. No 24. studenog 2018. Jelena Drlje, iako je prethodno dobila pitanja koja će biti na ispitu, nije se najbolje snašla. Tijekom ispita je Josipi Rimac slala informacije o tome koje dijelove je uspjela napisati a koje nije. Rimac potom šalje poruku Marićevoj da je Drlje zapela na nekom pitanju.</p><p>“Aj vidi”, piše joj, a ova uzvraća s “OK”. Nakon toga, sumnja Uskok, Rimac piše Drlje: “Doći će Terezija”. Marićeva je odgovorila Rimčevoj da je “ispitivač Marijana”, koja je rekla da je “rješenje loše” i da “je ne može pustiti”.</p><p>Drlje je pala na ispitu, no nije očajavala. Od Josipe Rimac zatražila je da joj sredi drugog ispitivača i pošalje joj pitanja “da se pripremi”. Na popravni je izašla već 15. prosinca 2018. i prošla ispit.</p><p>Pripomogli su tu i pitanja i prilozi za državni stručni ispit koje je, sudeći prema podacima koje su istražitelji pronašli u mobitelu, Terezija Marić Viberom poslala Josipi Rimac, a ona ih proslijedila Jeleni Drlje. Čim je položila, Drlje je to porukom javila Josipi Rimac. Zahvalila je i napisala joj da “zaslužuje poklončić”.</p>