U plamenu bio cijeli krov: Iz zraka snimili požar katedrale

Veliki požar buknuo je u ponedjeljak oko 18 sati u glasovitoj pariškoj katedrali Notre Dame, a vatrogasci su se cijeli dan i večer borili s vatrenom stihijom. Nešto prije ponoći objavili su kako je najgore prošlo te kako su uspjeli spasiti crkvu od rušenja. Šteta je ipak velika.

#BREAKING: Shot taken from a drone flying above #notredame pic.twitter.com/JQmFF1xImV