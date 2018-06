Gori luksuzni hotel u Londonu: Stotinu vatrogasaca na terenu

Skoro stotinu vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom koja guta luksuzni Mandarin Oriental hotel u centru Londona.

Around 100 firefighters at scene of fire in Knightsbridge in Londonhttps://t.co/S7yzgnh0Xy pic.twitter.com/GYANhEgU7p — BBC News (UK) (@BBCNews) June 6, 2018

Nema podataka o eventualnim žrtvama, a na brojnim fotografijama i snimkama s mjesta događaja vidi se da se nad hotelom uzdiže oblak gustog dima.

15 fire engines and 97 firefighters are called to fire at Mandarin Oriental Hotel in London's Knightsbridge https://t.co/S6ztn5KpVj pic.twitter.com/MN7ct9oppw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 6, 2018

- Dobili smo dojavu o požaru u 15.55 sati. Vatrogasci iz postaja Chelsea, Kensington, Hammersmith i Batterse su izašli na mjesto događaja. Zasad nije poznato što je izazvalo požar - rekao je glasnogovornik londonskih vatrogasaca za Daily Mail.

Nearly 100 firefighters are tackling a blaze in Knightsbridge, central London https://t.co/oKuL936hyG pic.twitter.com/Bw3hbJ1Dj7 — ITV News (@itvnews) June 6, 2018

Some mad fire happening in London at the moment. Hope everyone is ok #London pic.twitter.com/a1Hjh6tAY9 — Peter Devlin (@PeterDevlin147) June 6, 2018

Obližnje prometnice su zatvorene kako bi vatrogasna vozila mogla što brže pristupiti požarištu.

U hotelu, koji gleda na Hyde Park, osim 173 sobe i 25 apartmana, nalazi se i popularni restoran Foliage "okrunjen" Michelinovom zvjezdicom te spa centar.

Spomenuti hotel nedavno je renoviran (uređenje je navodno stajalo 185 milijuna funti), a šteta nastala ovim požarom moći će se procijeniti nakon što se ugasi vatra.

Na službenim stranicama hotela navodi se kako za noćenje u najboljem penthouseu treba izdvojiti čak 4370 funti.