Za sada nema više informacija o uzroku požara ili o razmjerima štete
EVO I GDJE
Gori odlagalište otpada kod N. Gradiške, na terenu vatrogasci
Čitanje članka: < 1 min
Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske jutros je u 5:09 sati dobio dojavu o požaru na odlagalištu otpada Šagulje, između mjesta Prvča i Poljane.
Policija je izvijestila da su na požarište upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška.
Za sada nema više informacija o uzroku požara ili o razmjerima štete.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku