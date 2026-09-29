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EVO I GDJE

Gori odlagalište otpada kod N. Gradiške, na terenu vatrogasci

Piše Ivan Štengl,
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Gori odlagalište otpada kod N. Gradiške, na terenu vatrogasci
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Za sada nema više informacija o uzroku požara ili o razmjerima štete

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske jutros je u 5:09 sati dobio dojavu o požaru na odlagalištu otpada Šagulje, između mjesta Prvča i Poljane.

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Policija je izvijestila da su na požarište upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška.

Za sada nema više informacija o uzroku požara ili o razmjerima štete.

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