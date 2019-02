Gorjeli luksuzni automobili: Svi slikali dva Porschea u plamenu

Više od 50.000 'žutih prsluka' prosvjedovalo je u subotu u Francuskoj 13. vikend za redom, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova, a okupljanja su ponovo bila obilježena nasiljem napose u Parizu gdje je jedan sudionik izgubio četiri prsta pred zgradom parlamenta.

Porsche & Ferrari vandalized, set ablaze during #YellowVest protests in Paris pic.twitter.com/f3jqGbWEbk — RT (@RT_com) February 10, 2019

U Parizu su izbili incidenti kada je povorka stigla pred Nacionalnu skupštinu gdje je jedan prosvjednik izgubio četiri prsta, navela je policijska prefektura.

VIDEO: A yellow vest protester has his hand ripped off during demonstrations outside the National Assembly in Paris pic.twitter.com/D1EPfkSe3a — AFP news agency (@AFP) February 10, 2019

No, jedan od svjedoka koji je snimio incident tvrdi da je stradao od granate koje policija rabi za suzbijanje nereda i kojima je pokušala spriječiti nadiranje prosvjednika prema Narodnoj skupštini.

#Marr #Macron Ordering Heavily Militarized Forces To Fire On The Citizenry of #Paris, Shooting Protesters Eyes-Out, Causing Permanent Blindness, and Blowing-Off #Protesters Hands #ActeXIII #GilletsJaunes Has Not Been Covered By UK Media pic.twitter.com/j3F2DZTuan — ajit8 (@_ajit8_) February 10, 2019

- Žrtva je fotoreporter i pripadnik Žutih prsluka koji je snimao ljude koji se pokušavaju progurati do Narodne skupštine, kazao je Cyprien Royer.

Foto: GONZALO FUENTES Fotoreporter je ostao bez prstiju

Ni 13. po redu prosvjedi nisu prošli bez vandalizma. Razbijeni su bankomati i gradska imovina, desetak automobila je zapaljeno, uglavnom luksuznih, ali i jedan automobil antiterorističke vojne misije Sentinelle.

Ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner je na Twitteru kritizirao 'nepodnošljive napade' i istaknuo da je 'ogorčen i zgrožen'.

Policija je u Parizu privela 36 ljudi.

U Toulouseu i u Bordeauxu, gradovima s jakim mobilizacijama, prosvjedovale su tisuće 'žutih prsluka'.

U Dijonu su iz povorke sugerirali Macronu da podnese ostavku.

- Emmanuel Macron ne govori, on vodi monolog, rekla je Nadine (55) koja ne vjeruje u pokretanje velike rasprave.

Vlada je krajem prosinca najavila 10 milijardi eura za socijalne i fiskalne mjere i organizirala veliku nacionalnu raspravu o gorućim problemima zemlje, ali nije uspjela smiriti taj vrlo rascjepkani pokret koji nema jedinstvenog vođu.

France: Act 13 of the Yellow Vests turns to riots in the streets of Paris. 09-02-2019 pic.twitter.com/J6OK3kfiVC — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) February 9, 2019

Predsjedniku Macronu raste popularnost, ali prema anketi objavljenoj u četvrtak, 64 posto Francuza i dalje podržava pokret 'žutih prsluka'.

Drugi čovjek talijanske vlade, Luigi Di Maio, šef Pokreta 5 zvijezda izazvao je diplomatsku krizu između Francuske i Italije kada se u utorak sastao s predstavnicima 'žutih prsluka'.