Gorska služba nasmijavanja: Dragi turisti, vidite ovaj znak?

Kako turistima objasniti da japanke nisu dio redovne opreme za planinarenje?

Pitajte Hrvatsku gorsku službu spašavanja. Dečki koji su spasili toliko ljudi proteklih godina, a mnoge od njih izvlačili su s planinskih vrhova promrzle, gotovo u kupaćim kostimima, imaju novi način. Zapravo, izmislili su novi znak zabrane na kojoj je prava japanka.

- Dragi turisti, znamo da ne pričate hrvatski, zato vas molimo da obratite pažnju na ovaj znak dok planinarite u Hrvatskoj - piše na znaku koji su postavili na Ugljanu, gdje je putokaz za tvrđavu Sv. Mihovil.

Dear tourists,

we know you don’t speak Croatian, so please follow the obvious wordless signs while hiking in the Croatian mountains.#isurvivedholidaysincroatia #hgss #cmrs #deartourists pic.twitter.com/y1AR9YS2y4