Učenici s identičnim i nepotpunim odgovorima iz matematike sada moraju ponavljati ispit. Nakon prijave su se navodno žalili da im je prepisivanje dopustila profesorica koju u Gospiću znaju i kao utjecajnu HDZ-ovku

<p>Šestero učenika iz Gimnazije Gospić mora ponovno polagati ispit državne mature iz matematike. Zašto? Sumnja se da su prepisivali i to dok je dio njih čuvala profesorica hrvatskog jezika, u Gospiću znana i kao utjecajna HDZ-ovka.</p><p>23. i 24. lipnja održani su ispiti iz osnovne i više razine matematike u navedenoj gimnaziji, a tijekom održavanja ispita iz osnovne razine, u učionici je dežurala profesorica hrvatskog jezika<strong> Anela Serdar Pašalić</strong>. Kad ne predaje u gospićkoj gimnaziji, ona vrši dužnost gradske vijećnice i predsjednice Zajednice žena HDZ-a ‘Katarina Zrinski Gospić’. Osim toga, na parlamentarnim izborima 2016. Serdar Pašalić je bila voditeljica kampanje Darka Milinovića.</p><p>Kako doznajemo, krajem lipnja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) dobio je prijavu o masovnom prepisivanju na tom ispitu iz matematike. U prijavi se, kako neslužbeno doznajemo, navodi da je profesorica Serdar Pašalić navodno dopustila učenicima prepisivanje. </p><p>Iz NCVVO-a su nam potvrdili da su proveli postupak i uskoro donijeli odluku o poništavanju ispita za šestero učenika gospićke gimnazije, i to četvero pristupnika na osnovnoj i dvoje na višoj razini, zbog mogućeg prepisivanja. Kako su ih otkrili? Kod dijela učenika koji su ispite pisali u istoj prostoriji podudarali su se identični netočni odgovori bez strukture zadataka. Također, potvrdili su nam da je profesorica Anela Serdar Pašalić bila dežurna nastavnica na ispitu koji se održao 24. lipnja.</p><h2>Poništeni ispiti</h2><p>Sporni ispiti su poništeni i učenicima je omogućeno ponovno polaganje ispita u ponedjeljak, 13. srpnja, uz nadzor djelatnika NCVVO-a. O slučaju je obaviješteno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a nove ispite platiti će škola. Međutim, ponavljači i njihovi roditelji nisu dobro podnijeli ovu vijest. Pismeno su se obratili NCVVO-u, a i telefonski su kontaktirali <strong>Ivanu Tomljenović</strong>, ispitnu koordinatoricu gospićke gimnazije.</p><p>- Mene su roditelji zvali jer smatraju da ja znam više, a ja samo znam da je poslana odluka i što je napisano u njoj. S moje strane provedba je izvršena prema pravilniku, nije bilo problema s ispitnim materijalima niti je bilo problema s ponašanjem učenika u samoj ispitnoj prostoriji. Voditelj ispitne prostorije je rekao da se tijekom ispita nije događalo ništa, a ja prema pravilniku nemam pravo ulaziti za vrijeme ispita - kaže nam Tomljenović.</p><p>Dodaje da su roditelji ogorčeni odlukom o poništenju te da će se žaliti putem suda.</p><p>Javili smo se i <strong>Aneli Serdar Pašalić </strong>da nam pojasni navode o dopuštanju prepisivanja. </p><p>- Ne želim se izjašnjavati i nemam potrebe se izjasniti oko toga. Što se tiče NCVVO-a, svi mi potpisujemo izjavu o tajnosti podataka i ne možemo davati nikakve izjave. Svi smo u malim sredinama aktivni na bilo koji način i podložni smo raznim utjecajima. Osobnim i profesionalnim habitusom ne želim odgovarati na takve floskule, odgovorno radim svoj posao i za to imam rezultate - poručila nam je. </p>