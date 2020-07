'Gosti su nam rekli: Dolazimo u Hrvatsku bez obzira na koronu. Takvim ljudima skidam kapu'

Korona je sve promijenila. Turizam će se u budućnosti promijeniti. Svi ćemo morati raditi na kvaliteti. Nema više masovnog turizma, kaže iskusni brodar s Raba Alan Staničić

<p>Turizam u vrijeme korona virusa dobio je nove konture i među brodarima na moru. Rijetki koje ove godine dovode i voze turiste luksuznim mini kruzerima po Jadranu su oni koji posluju s njemačkom agencijom ID-riva tours. Tridesetak je to brodara koji desetljećima na kružna putovanja isplovljavaju iz luka Rijeka, Zadar i Trogir.</p><p><strong>Alan Staničić (56)</strong> s Raba cijeli svoj život zajedno s obitelji je posvetio brodu i moru. Priroda je ove godine, priča nam, nadjačala čovjeka, promijenila turizam, način života i sve. Dugo će pamtiti, kaže kapetan Alan, ovogodišnje prvo isplovljavanje iz riječke luke u lipnju sa zakašnjenjem od dva mjeseca, kada ih je ispratio sada već bivši ministar turizma <strong>Gari Cappelli.</strong></p><p>- Prvo isplovljavanje u doba korone mi je dalo poticaj. Osjećao sam ponos, jedno veselje u duši, adrenalin i sreću. Kada je ministar odvezao konop i rekao, sretno vam bilo i mirno more, u sebi sam osjećao ushićenje i prkos da ćemo napraviti najbolje što znamo i možemo da nam gosti budu zadovoljni. Ovaj posao radim s obitelji više od 30 godina i svoj cijeli život sam posvetio brodu – priča kapetan Alan.</p><p>Na brodu je, kaže, danas drugačije nego lani.</p><p>- Drugačiji je odnos ljudi. Puno više obraćaju pažnju jedni na druge. Lani bi u restoranima ili trgovinama gazili jedni preko drugih a danas se pazi, obzirniji su, gledaju jedni na druge ljude. Čovjek s čovjekom normalnije komunicira. Puno stvari se promijenilo a i napravilo od samog dolaska na brod. Poštuju se mjere zaštite posade i turista. Dezinficijensi su posvuda, zaštitne maske, rukavice, pleksiglas između stolova za goste. Kod dolaska na brod sva se prtljaga gostiju dezinficira. Kod ulaza i silaska s broda gosti obvezno moraju dezinficirati ruke. U salonu prije obroka se obvezno dezinficira. Nikoga mi ne tjeramo na to, to preporuka koje se svi pridržavaju i odobravaju. Imamo momenata da se zaborave pa ih upozoravamo da sa sobom ponesu maske kada ulaze u trgovine. Ponašaju se isto kao i lani, kao da nema korone. Međutim svi su po dolasku na brod malo prestrašeni. Čim uvide da je sve normalno polako se opuste. Mi jako pazimo na mjere zaštite i o nama svima ovisi daljnja sezona i iduća sezona kada će biti velika konkurencija pogotovo u Europi počevši od Italije, Grčke, Španjolske, Turske itd. Jedino gdje se sada događa turizam to je u Hrvatskoj – pojašnjava kapetan dodavši da je broj gostiju u odnosu na lani, prema njegovoj procjeni, oko 40-ak posto.</p><p>Lučke uprave po lukama u kojima pristaju, kaže, izlaze im u susret ostavljajući im dovoljno mjesta da gosti budu zadovoljni.</p><p>- Korona je sve promijenila. Turizam će se u budućnosti promijeniti. Svi ćemo morati raditi na kvaliteti turizma. Nema više masovnog turizma. Neće više biti restorana s 500 stolica i 550 gostiju koji dolaze nego će takav restoran sada imati 300 ali kvalitetnih mjesta. Stranci su spremni tu uslugu povećane kvalitete i platiti – kaže brodar Alan.</p><p>Korona ga je i financijski bacila unazad kao i mnoge mu kolege brodare.</p><p>- Isplovljavanje sa zakašnjenjem zbog korone donijelo je puno lošega. Najprije jednu neizvjesnost i psihološku barijeru da smo prema prirodi nemoćni. Čekanje je koštalo. Lani u ovo vrijeme već sam bio prevezao oko 170 gostiju a ove godine jedva 60-ak. To je gubitak od oko 40-50.000 eura. Te novce bi već uložio u nešto drugo i to je veliki gubitak i za mene i za državu. Svaki brodar je u sličnoj situaciji, ili goroj, jer ima onih koji nisu ni počeli raditi, a i neće. Svi brodari smo složni u zahvali njemačkoj tvrtci ID-riva tours koja je imala hrabrosti ove godine uopće započeti s poslom i dovesti turiste na naš Jadran. Svi kapetani smo obećali da ćemo se boriti za svakog gosta u ovoj sezoni da bi dogodine imali bolju sezonu. Svi znamo da ovu sezonu mi nećemo izaći s plusom već svi s minusima. Radi se s oko 50-ak posto kapaciteta a i popunjenost na brodovima je slična, polovična – pojašnjava kapetan Alan.</p><p>Najčešće mu se, kaže kapetan, vraćaju stari gosti.</p><p>- Ovogodišnjim gostima koji su došli u vrijeme korone skidam kapu. To su pioniri, izviđači turizma iako godinama dolaze. To su ljudi koji vole Hrvatsku. To su stari gosti. Oni nisu bukirali svoj dolazak jučer već godinu dana ranije i rekli su mi dolazimo u Hrvatsku jer tu naš drugi dom. Imam goste koji mi se često vračaju. Takvih je najviše. Jedna prva grupa koju mi je ministar ispratio dolazi već 50 godina. Oni su ministru na ispraćaju potvrdili da su u Hrvatsku bez straha došli da se odmore i da će doći opet. Korona ih nije preplašila i tim ljudima treba skinuti kapu. Česti su gosti koji se vraćaju i to najviše vrijedi. Mi na brodu smo poput jedne obitelji – pojašnjava „stari morski vuk“ Alan.</p><p>Iako je na gubitku zbog manje posla radi korone država mu ove godine, kaže kapetan Alan, baš i neće oprostiti nikakva davanja.</p>