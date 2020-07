Korona uništila turizam: Sezona je u minusu od 7 mlrd. eura

Iznajmljivačima otkazuju i stalni gosti koji su dolazili dvadeset godina. Ni niže cijene svih usluga ne privlače turiste, a i prodaja suvenira drastično je smanjena

<p>Turistička sezona bit će na 50 do 60 posto prošlogodišnje, što je više od najružičastijih proljetnih prognoza koje su predviđale 30 posto lanjskih brojki. Hrvatska je fatalno vezana za turizam pa će rupe koje nastanu u tom sektoru biti značajnije i relativno veće nego one koje nastaju drugdje. </p><p>- Kriza i općenito situacija nastala zbog korone mogli bi nam pomoći da rasvijetlimo pogled na pogreške dosadašnje ekonomske politike - kaže nam dr. <strong>Ljubo Jurčić</strong> i nastavlja: - Ključna pogreška je bila da se suviše komotno oslanjamo na turizam koji je preosjetljiva biljka, pa ako bismo iz toga izvukli pouke, bilo bi dobro, ali nisam optimist.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Turisti na Murteru</strong></p><p>Hrvatska je ove godine trebala zaraditi više od 13 milijardi eura od turizma. Ako dobacimo do 5 do 6 milijardi bit će to veliki uspjeh, ali će u oba slučaja ostati rupa veća od 7 milijardi eura. </p><p>Od Europe možemo dobiti puno manje. Razmišlja li naša politička elita kako nadomjestiti tu rupu? Ljubo Jurčić misli da se ne ubijaju od razmišljanja te vrste.</p><p>- Mi uvijek proizvodimo iluziju da će se nešto riješiti samo od sebe, da ćemo jednom iluzijom riješiti drugu. Uvjereni smo da će nas spasiti privatizacija, pa dioničarstvo, pa turizam. Sve se to odvija prema formuli ‘kruha bez motike’.</p><p>Ekonomisti godinama upozoravaju na našu ranjivost zbog dominacije turizma u BDP-u, ali badava. </p><p>- Umjesto da se sad okrenemo industriji, mi smo se okrenuli prosjačenju od Europe. Mi ćemo privući nešto sitno novca koji nam pripada, ali to neće biti puno, a još važnije, to neće biti dovoljno. Bit će to loše buđenje - govori Jurčić.</p><p> Dr. Vedrana Pribićević (ZŠEM) kaže da ćemo na stagnaciju morati dulje računati.</p><p>- Prije svega, podaci o mobilnosti koje prikuplja Google pokazali su da se za sada mobilnost ljudi stabilizirala na razinama nižim od onih prije korone. To je znak da vraćanje na staro neće biti moguće dok rizik od zaraze posve ne nestane. Do promjena će doći, htjeli mi to ili ne - kaže ona.</p><p>Orijentacija na turizam vukla je promjene u jednom smjeru, transformativni učinak pandemije po gospodarstvo vući će u drugom. </p><p>- Ni sljedeća turistička sezona neće biti poput one u prošloj godini, znači i dogodine će biti manje prihoda u proračunu od turizma, pa bi stranke trebale nuditi rješenje za tu situaciju, ali to je tema koja se izbjegava - rekao je nedavno dr. Željko Lovrinčević, koji misli da će se zbog rješavanja tog problema morati postaviti pitanje nacionalizacije drugog mirovinskog stupa.</p>