Gotova istraga o smrti Praljka: Ne zna se kako je dobio otrov

Istraga o smrti Slobodana Praljka je zatvorena. Nakon što je sud u Haagu izrekao presudu protiv njega, osumnjičenik Praljak je 29. studenog prošle godine oduzeo sebi život u sudnici Tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Istraga nije pokazala na koji način i u kom trenutku je Praljak dobio kalij-cijanid koji je popio. Nije utvrđeno da je počinjeno kazneno djelo, objavilo je nizozemsko tužiteljstvo, a prenosi N1.

Osumnjičeni Slobodan Praljak bio je prisutan kada je Tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY) izrekao presudu protiv njega. Nakon što je saslušao presudu, Praljak je uzeo riječ i zatim popio gutljaj iz jedne bočice. Ubrzo nakon toga mu je pozlilo i dva sata kasnije umro je u bolnici "Westeinde“.

ICTY je istoga dana podnio zamolbu Državnom odvjetništvu u Hagu da sprovede istragu u svezi Praljkove neprirodne smrti.

Nakon Praljkove smrti nastala je sumnja, da po nizozemskom zakonu postoji mogućnost da su izvršena dva kaznena djela.

Prvo kazneno djelo odnosi se na to da je supstanca koju je Praljak popio zabranjena temeljem Zakona o lijekovima. Istraga je pokazala da se radilo o ubojitoj dozi kalij-cijanida rastvorenog u vodi. Ta supstanca se doduše ne može tek tako nabaviti, no po Zakonu o lijekovima posjedovanje kalij-cijanida nije kazneno djelo.

Druga sumnja se odnosila na to da je Praljak dobio pomoć od drugih prilikom pripreme samoubojstva. Da bi se to istražilo pokušalo se saznati kako je ta bočica s otrovom dospjela u sudnicu. Kako bi se to utvrdilo između ostalog su pregledani snimci napravljeni nadzornom kamerom, saslušani su razni svjedoci i pregledane su prostorije u kojima je Praljak boravio, kao i dokumenti i nosači podataka. Međutim nisu pronađeni pokazatelji koji bi pojasnili na koji način i gdje je Praljak došao do otrova.

Praljka je Haški sud osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina nad muslimanima u BiH 1993. i 1994. godine.