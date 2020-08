Gotovina: 'Puno je vremena prošlo od rata, ali nije kasno za učiniti dobro i učiniti pravedno'

Nakon 25 godina nakon velike pobjede u Domovinskom ratu, vrijeme je da se okupimo i ponovimo koliko je to velika stvar koju je učinila mala grupa ljudi koja je to učinila za veliku grupu ljudi, rekao je Milanović

<p>Uoči sutrašnje glavne proslave 25. obljetnice Oluje, predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> večeras u Kninu, u kojem je prolom oblaka, dijeli odlikovanja generalima HV-a. Na ceremoniji svečani govor održao je <strong>Ante Gotovina</strong>.</p><p>- Sretan sam što smo svi zajedno u Kninu. Ovdje na ovoj tvrđavi kralja Zvonimira. U predvečerje velike obljetnice koja nas svake godine vraća u ono vrijeme i podsjeća na sve naše ljude - počeo je govor Ante Gotovina i pozdravio sve prisutne.</p><p>- Puno je vremena prošlo od završetka rata, ali nikad nije kasno učiniti dobro, učiniti pravedno - poručio je Gotovina i zahvalio institucijama hrvatske države, ali i predsjedniku na odlikovanjima.</p><p>- Dragi moji prijatelji. Svojom hrabrošću i nesebičnim zauzimanjem za domovinu u ono, za naš narod, sudbonosno vrijeme, zajedništom svim nas izgradili smo hrvatsku vojsku spremnu i sposobnu obraniti se, okončati nametnuti rat - rekao je Gotovina.</p><p>- Vidimo se ujutro - najavio je general.</p><p>Potom je govorio Zoran Milanović.</p><p>- Za sve postoji vrijeme. Nakon 25 godina nakon velike pobjede u Domovinskom ratu, vrijeme je da se okupimo i ponovimo koliko je to velika stvar koju je učinila mala grupa ljudi koja je to učinila za veliku grupu ljudi. Moramo ponoviti da je rat koji nam je bio nametnut bio nužan i pravedan - rekao je predsjednik Zoran Milanović. </p><p>- Hrvatski rat je bio pravedan rat. I kao svaki rat bio je težak i krvav. Gledamo natrag, ali prije svega gledamo naprijed. Ono šta sa dubokim ljudskim uvjerenjam mogu reći, da su ratovi gotovi. I da je te ratove Hrvatska dobila - dodao je. </p><p>O dodjeli odličja zapovjednicima kazao je kako je to dug časti i naveo 'za to nikad nije kasno'. </p><p>Milanović je kazao da bi svatko trebao otići na Dinaru i vidjeti mjesta gdje se vodio rat. </p><p>- Možda ovo nije vrijeme za usporedbu za 1940. godinu kad se govorilo da je tako mali broj ljudi dugovao tako velikom broju ljudi. Ratovi su gotovi. Hrvatska je te ratove dobila. Dobio sam čast da odlikujem te ljude. Živjela Hrvatska - rekao je predsjednik. </p><p>Odlikovanja i promaknuća U prigodi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 25. obljetnice VRO Oluja, Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao promaknuo je sljedeće generale i postrojbe: </p><p>Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom odlikovani su: umirovljeni general-pukovnikMiljenko Crnjac, umirovljeni general-pukovnik Đuro Dečak, umirovljeni general-pukovnik Marijan Mareković, umirovljeni general-bojnik Rahim Ademi, umirovljeni general-bojnik Luka Džanko, umirovljeni general-bojnik Nojko Marinović, umirovljeni general-bojnik Damir Krstičević, umirovljeni general-bojnik Vinko Vrbanac i umirovljeni brigadni general Ante Kotromanović.</p>