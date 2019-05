Gotovo je, Uljanik ide u stečaj: Radnicima oko 17-18 tisuća kn

Pomalo ironično i apsurdno je da je brodogradilište Uljanik moralo otići u stečaj da bi 1118 preostalih radnika napokon i dobilo neki novac na svoje račune. Nakon nekoliko odgađanja, sudac je proglasio stečaj te tvrtke koja je uz brodogradilište 3. maj kralježnica cijele Uljanik grupe.

Sudac nije imao izbora jer je predsjednik uprave Sandi Božac rekao da nema nikakvu povratnu informaciju o kineskim investitorima koji su najavljivani kao spas. Svi radnici će dobiti otkaz, a treba podsjetiti da je već oko 400 radnika u manjim, povezanim tvrtkama, dobilo otkaz nakon što su tvrtke otišle u stečaj.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Radnici će se nakon otkaza moći prijaviti na Zavod za zapošljavanje, a državna Agencija za osiguranje radničkih tražbina će im osigurati tri minimalne plaće, pola otpremnine, te dio naknade za godišnje, evetnualno bolovanje... Iako su radnici od Agencije već dobili tri minimalne plaće dok su bili u blokadi, to ne sprečava nove isplate, potvrdio nam je ravnatelj Ivan Madunić.

- U prosjeku se radi o iznosu između 17.000 i 18.000 kuna. Ako bi cijela Uljanik grupa otišla u stečaj, to bi koštalo 85 milijuna kuna - rekao nam je Madunić. Za prethodne minimalce je potrošeno oko 40 milijuna kuna.

- Ovo je kraj brodogradnje u Hrvatskoj nakon 163 godine postojanja Uljanika. Državi ono, očito, nije potrebno - rekao je Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata.

Skoro je sigurno da će svim poreznim obveznicima doći na naplatu još milijarda kuna jamstava za nedovršene brodove. S tom milijardom, hrvatski porezni obveznici dosad su u Uljanik od 1992. utukli ukupno 8,4 milijarde kuna.

Stečaj ne mora biti kraj, ali često to jest. Zavisi kakav plan će imati stečajni upravitelj, hoće li ga vjerovnici podržati, hoće li biti posla da vrate radnike koji su dobili otkaz... U petak se održava ročište za stečaj i Uljanika d.d., to je krovno društvo koje okuplja sve tvrtke grupe. Pitanje je što će biti i s riječkim 3. majem. Sindikalist Juraj Šoljić kaže da ima nekoliko opcija, od stečaja do izdvajanja.

- Mi smo oštećeni, očekujemo pomoć Vlade da nastavimo raditi - rekao je Šoljić.

Ministar gospodarstva Darko Horvat je na putu u SAD, a premijer Andrej Plenković je negirao da su ostavili škverove na cjedilu, za što su ga prozvali IDS i SDP. Najavio je i ponovni dolazak drugoga kinesko izaslanstva za 10 dana i napraviti novu analizu.

- Stečaj nije kraj, nije likvidacija. Priča ide dalje - tvrdi Plenković.

Tema: Hrvatska