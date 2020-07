Grabar Kitarović danas ulazi u Međunarodni olimpijski odbor

Bivšu hrvatsku predsjednicu predložio je predsjednik MOO-a Thomas Bach pa je teško vjerovati da neće biti izabrana

<p>Bivša hrvatska predsjednica <strong>Kolinda Grabar-Kitarović</strong> na današnjoj bi Skupštini trebala biti izabrana u članstvo Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO).</p><p>Bivšu hrvatsku predsjednicu predložio je predsjednik MOO-a <strong>Thomas Bach</strong> pa je teško vjerovati da neće biti izabrana, a kandidati za članstvo su i Kubanka <strong>Marie de la Caridad Colon Ruenes</strong>, saudijska princeza <strong>Reeme Bandar Al-Saud</strong>, <strong>Battushig Batbold</strong> iz Mongolije i proslavljeni atletičar <strong>Sebastian Coe</strong> iz Velike Britanije, koji će funkciju zauzeti po službenoj dužnosti, jer je predsjednik Međunarodnog atletskog saveza.</p><p>Skupština, 136. po redu, održat će se putem video konferencije zbog pandemije koronavirusa.</p><p>Najviše će se raspravljati o odgođenim Olimpijskim igrama u Tokiju. MOO danas očekuje cjelovito privremeno izvješće japanskih organizatora. Također, se očekuje izvještaj o natjecanjima i olimpijskom selu.</p><p>Olimpijske igre su odgođene za 12 mjeseci zbog pandemije koronavirusa, no još postoji velika neizvjesnost kako će sve izgledati iduće godine i hoće li uopće biti moguće održati OI bez cjepiva.</p><p>Mnogi su se sportovi na profesionalnoj razini nastavili iza zatvorenih vrata i bez gledatelja kako bi se izbjegla masovna okupljanja koja mogu dovesti do povećanog prenošenja virusa. No, čini se kako je predsjednik MOO-a isključio OI bez gledatelja.</p><p>Upitan je li to opcija za Tokio 2020., Bach je rekao: "Naše planiranje uključuje sve moguće mjere, ali ne i olimpijske igre iza zatvorenih vrata. To je nešto što ne želimo."</p><p>- Radimo na rješenju koje s jedne strane čuva zdravlje svih sudionika, a s druge strane odražava i olimpijski duh - dodao je.</p><p>Na programu Skupštine bit će i izvještaju Svjetske antidopinške organizacije i Međunarodnog arbitražnog suda, a razgovarat će se i o pripremama za OI u Pekingu 2022, Parizu 2024, Milanu i Cortini d'Ampezzo 2026 i Los Angelesu 2028, te olimpijskim igrama mladih zimi 2024 u Gangwonu.</p>