Ako Kolinda uđe u Olimpijski odbor, do 70. godine će moći putovati i dobivati dnevnice

Bivša predsjednica u Međunarodnom olimpijskom odboru neće primati plaću, ali godišnje može dobiti 7000 dolara za ured i opremu, te izdašne dnevnice za sastanke od 450 eura

<p>Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović jedna je od pet kandidatkinja za ulazak u Međunarodni olimpijski odbor, što ju, kako je napisala na Twitteru, baš veseli. A kako ekskluzivno doznaju 24sata, osobno ju je predložio baš predsjednik MOO-a, Thomas Bach, a mandat će joj trajati do 70. godine života.</p><p>- Prvi put je oduševila Bacha već na prvom susretu kada je došao u Hrvatsku. Tada je u Uredu predsjednice organizirala Dane otvorenih vrata Pantovčaka posvećenih sportu i olimpizmu, a on, kada je vidio sve naše olimpijce, ali i postavljena borilišta na Pantovčaku, nije mogao sakriti oduševljenje. U svemu tome, pa i u prvom kontaktu, pomogao joj je tadašnji savjetnik za sport Tomislav Madžar. Tada ga je “izula iz cipela” svojim poznavanjem sporta. Nakon toga susretali su se na visokim razinama u EU i UN-u i imali su direktan link, stoga ne čudi što je ona njegov osobni prijedlog - kaže nam sugovornik blizak bivšoj predsjednici. </p><p>Biti članom Međunarodnog olimpijskog odbora počasna je funkcija za koju Grabar Kitarović neće primati plaću jer se članovi smatraju volonterima. No, godišnje može dobiti sedam tisuća dolara za “administrativnu potporu”, što se, pak, odnosi na uredski prostor te opremu potrebnu za poslovanje MOO-a u matičnim zemljama. </p><p>Također, pokrivaju se i svi troškovi putovanja, stanovanja i ostalog, a članovi izvršnog odbora i predsjedatelji povjerenstva za sastanke mogu dobiti 900 dolara, uključujući dan prije i dan poslije sastanka. </p><p>Redovni članovi dobivat će 450 eura dnevnica na sastancima i na Olimpijadi. Kada se sve to uzme u obzir, vidljivo je da bivša predsjednica nije našla novi posao, ali je sigurno jako sretna jer će moći uživati u onome što najviše voli - putovanjima, sportu i brendiranju zemlje. I to će joj biti plaćeno.</p><p>Od osamostaljenja države, Hrvatska je imala samo jednog člana MOO-a, Antuna Vrdoljaka od 1995. do 2011. Zadnjih osam godina počasni je član, što znači da nema pravo glasa na Sesijama MOO-a kojima onda ni ne treba prisustvovati.</p>