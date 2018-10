Grad bez zraka: U Brodu je lani bilo je dvostruko više umrlih...

Nova obećanja da će se problem zagađenja riješiti slaba je utjeha Brođanima, koji već deset godina trpe smrad iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Rafinerija je nakon rata počela s radom 24. studenog 2008. Od tada Brođani slušaju obećanja političara, ministara zaštite okoliša, gospodarstva, pravosuđa, pa i premijera te predsjednika koji su se smjenjivali kao na traci i obećavali da će učiniti sve da se situacija promijeni. Osim obećanja nije učinjeno ništa. Vlasnik rafinerije je ruska tvrtka Zarubežnjeft.

Plinifikacija rafinerije trebala je biti okončana do 2015. godine. Prelazak na plin smanjio bi zagađenje. To se još nije dogodilo.

Nakon eksplozije i sastanka s ruskom stranom ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je kako nema razloga da do kraja sljedeće godine ne dođe do plinifikacije rafinerije.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Građani u Slavonskom Brodu u posljednje vrijeme pogođeni su nizom ekscesa, od onog ekološkog incidenta preko ove situacije. Učinit ćemo sve da dođe do plinifikacije kako bi se barem jedan problem građana riješio, zagađenju zraka - kazao je.

Prosvjedovalo se, pisale se peticije..

Brođani su sve ove godine uzalud prosvjedovali, potpisivali peticije... Prije devet godina je 18.000 građana potpisalo peticiju da želi čisti zrak, sve je dostavljeno u Zagreb, i to je sve. Uzalud su prosvjedne šetnje na graničnom prijelazu s BiH, okupljanja na gradskom Korzu, poruke majki da za svoju djecu žele čist zrak...

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Djeca rođena prije deset godina nisu imala priliku u Slavonskom Brodu udahnuti zrak u kojemu su u dopuštenim granicama sumporov vodik, sumporov dioksid, dušikov dioksid, ozon i lebdeće čestice, upozoravaju stručnjaci i aktivisti. Uvijek je to znatno više od dopuštenog i nerijetko danima u stalnom prekoračenju.

- Ono što je vrlo loše, prema registru za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mi na području županije imamo najveću pojavnost zloćudnih bolesti kod muškaraca. Nažalost, na prvom smo mjestu u toj statistici. Gledajući po broju i vrsti zloćudnih bolesti kod muškaraca, najveći broj čine zloćudne bolesti pluća. Slijede zloćudne bolesti crijeva, prostate i mokraćnog mjehura. Dok su kod žena na prvome mjestu, s visokim udjelom od 25 posto, zloćudne bolesti dojke, zatim debelog crijeva pa pluća – rekao nam je prim. dr. sc. Darko Jurišić iz Lige borbe protiv raka.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Stručnjaci ne predviđaju bolje dane..

Rafinerija je 90-ih tijekom rata pretrpjela srpsko granatiranje, danima je gorjela, a nakon pada Bosanskog Broda devastirana je. Dijelovi proizvodnih linija odvezeni su u Pančevo, dio je vraćen kako bi se mogla pokrenuti proizvodnja.

Nažalost, stručnjaci ne predviđaju bolje dane za rafineriju i kažu kako su moguće nove havarije ako vlasnici ne odluče više uložiti u modernizaciju i održavanje pogona. Plinifikacija peći rafinerije nafte, koja se stalno spominje, neće riješiti pitanje zagađenja zraka, samo će ga smanjiti, jer nafta koja se prerađuje u rafineriji dolazi iz Rusije i ona je puna sumpora.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Potrebno je izgraditi pogon za izdvajanje sumpora, koji neće odlaziti u atmosferu, a to je jako skupo, tvrde stručnjaci upoznati s radom rafinerije u Bosanskom Brodu.

U Brodsko-posavskoj županiji godišnje se u prosjeku rodi 1500 beba. Lani je u prvih šest mjeseci bilo gotovo dvostruko više umrlih.

Otrovne čestice zraka mogu uzrokovati i smrt

360 DOPISA - Grad Slavonski Brod toliko je pismenih upita poslao raznim državnim institucijama tražeći rješenje problema

2015. GODINE - Prošao je rok od kojeg je rafinerija trebala ugraditi filtere za čišćenje zraka. To još nisu učinili

18.000 Brođana - potpisalo je peticiju 'Za čist zrak i očuvanu Savu', ali ni jedna vlada do danas nije učinila ništa da bi ih zaštitila

222 PREKORAČENJA - Lani su vrijednosti plinova u zraku u Slavonskom Brodu prekoračene 222 puta

6 GODINA - Toliko dugo se priča o modernizaciji rafinerije. Dosad ništa konkretno nije učinjeno

1,2 MILIJUNA TONA - Toliko nafte, prema procjenama, godišnje preradi rafinerija u Bosanskom Brodu

Kako zagađeni zrak šteti organizmu

Glavobolja, tjeskoba - Lebdeće čestice negativno djeluju na živčani sustav.

Udar na dišni sustav - Kod izgaranja goriva nastaje benzopiren, koji uzrokuje niz bolesti, od astme do raka.

Ugrožena jetra - Tijekom izgaranja rafinerijskog zraka oslobađa se štetni dušikov dioksid.

Ugroza - Čestice koje lebde zrakom iz rafinerije negativno utječu na reproduktivni sustav čovjeka

Napada srce - Iste čestice oslobađaju se i pri vožnji automobila.

Disanje - Zrak rafinerije može iziritirati nos, oči i grlo te izazvati dišne probleme.

Tema: Hrvatska