Grad Drniš dobio pogon za pročišćivanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Drnišu svečano je u utorak pustio u pogon ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, čime je završen projekt unaprjeđenja vodoopskrbnoga i kanalizacijskog sustava, vrijedan gotovo 6,5 milijuna eura.

Europska unija sufinancirala je taj projekt s 4.580.145 eura, a preostali iznos od 1.869.855 eura uložile su Hrvatske vode.

"Želim čestitati svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji ovog velikog i važnog projekta čija realizacija uvelike pridonosi zaštiti jednog od najsjajnijih bisera u nizu hrvatskih prirodnih ljepota, rijeke Krke, kao i rijeke Čikole", rekao je Ćorić.

Iz perspektive Ministarstva zaštite okoliša projekt zaštite rijeka Čikole i Krke predstavlja veliki iskorak, dodao je.

"Možda nije očito kako će se povećati kvaliteta života, ali treba naglasiti kako je NP Krka u kontekstu svih naših parkova jedan od bisera na toj kruni pa njegova zaštita predstavlja veliki iskorak. Kroz projekte koji su u pripremi i realizaciji u skoroj ćemo budućnosti svjedočiti još boljoj i većoj zaštiti prirode u ovom kraju“, rekao je ministar Ćorić, ujedno i izaslanik premijera Andreja Plenkovića, te je uz asistenciju generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, župana Gorana Pauka i gradonačelnika Drniša Josipa Begonje pustio u pogon uređaj za pročišćavanje.

Projekt "Unaprjeđenje vodoopskrbnoga i kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš", financiran iz IPA pretpristupnih fondova, počeo je 2007. godine, a realizacija je počela 2010.

"Zadovoljstvo mi je biti gradonačelnik i svjedok završetka povijesnog projekta za grad Drniš. Ne samo što je on velik po svojoj financijskoj izdašnosti i ne samo što je to prvi projekt koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, već on znači i kraj problemu koji grad Drniš ima stoljećima, a to je nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda grada u našu Čikolu, potom i u Krku. To je značilo zagađenje unutar granica Nacionalnog parka Krka“, rekao je drniški gradonačelnik Josip Begonja.

Projekt je obuhvatio rekonstrukciju sustava vodoopskrbe u duljini od 4,6 kilometara, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava duljine oko sedam kilometara, mapiranje i inspekciju kanalizacijskih cijevi duljine oko 1,3 kilometara te izgradnju glavnog kolektora.

"Zaista nema boljeg načina za obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša nego upravo na ovaj način, puštanjem u pogon pročistača otpadnih voda za grad Drniš, čime ćemo bitno smanjiti pritisak na okoliš na ovom području. Vodni resurs osnova je održavanja života, a posebno kad govorimo o vodoopskrbi. Važnost realizacije ovog projekta nije samo za grad Drniš, već i za cijelu županiju i šire. Ovaj opsežan i zahtjevan projekt nije bilo moguće provesti bez suradnje ministarstva, Hrvatskih voda, Grada Drniša i stoga čestitam svima skupa na izvrsno odrađenom poslu“, rekao je šibensko-kninski župan Goran Pauk.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je istaknuo kako je cilj zaštita rijeke Krke kao jednog od najvrjedniji resursa te da su Hrvatske vode u suradnji s Gradom Drnišom, Šibensko-kninskom županijom i drniškom komunalnim poduzećem prije riješile vodoopskrbu s izvora rijeke Čikole.

"Danas svjedočimo nadogradnji kanalizacijskog sustava puštanjem u rad ovog uređaja trećeg stupnja koji će omogućiti spajanje pet tisuća stanovnika. Koordiniramo s Hrvatskim cestama kako bismo uz rekonstrukciju državne ceste nastavili izgradnju kolektora i spojili preostale dijelove grada“, rekao je Đuroković.

Na svečanom otvorenju bili su i državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac, predsjednik šibensko-kninske Županijske skupštine Nediljko Dujić, zamjenica župana Darija Puljić i direktor tvrtke Rad Drniš za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Davor Jakelić.