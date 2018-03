Grad je osigurao kuće: Romi iz Karlovca sele u novi smještaj

Sedam romskih obitelji koje su živjele u baraci u Karlovačkoj gradskoj četvrti Gaza u Ulici Pere Filipa u srijedu su iseljene u novi smještaj, dvije kuće koje im je na području Skakavca i Vukmanićkog Cerovca osigurao Grad. Osim kuća Grad im je osigurao i kamione koji su u srijedu iz barake prevozili njihove stvari u novi smještaj. Osim što su obitelji živjele u lošim životnim uvjetima, inicijativu za njihov premještaj pokrenuli su i građani pritužbama na učestale probleme koji su im svakodnevno zadavale ove obitelji, a koje su iznesene na sastancima Gradske četvrti Gaza.

Kako doznajemo od građana njihovi romski susjedi su ih svojim načinom života uznemiravaju dugi niz godina, te će nakon njihova iseljenja napokon imati mira. Ispričali su nam da su noću turirati automobile, paliti motorke, glasno puštali muziku, uvijek su morali sve zaključavati i držati na oku, a niti drva mogli držati vani jer bi nestala, baš kao i povrće koje su uzgajali u obližnjim gradskim vrtovima.



Poštujući pripadnike nacionalnih manjina, ali i uvažavajući primjedbe ostalih građana, te prema prethodnom dogovoru s obiteljima koje će se preseliti, Grad se odlučio na njihovo preseljenje.

- Radi se o sedam obitelji sa ukupno 27 članova koje će se iz ovog objekta preseliti će se u dvije kuće koje su privedene namjeni na području Vukmanićkog Cerovca i Skakavca. Napravljen je raspored obitelji, organizirano je preseljenje njihovih stvari, a nakon što se presele i isele iz ove barake pristupit će se njihovu uklanjanju.- rekla je dogradonačelnica Andreja Navijalić, dodajući da je Grad za tu namjenu otkupio dvije kuće od privatnih vlasnika i priveo ih svrsi i namjeni za sigurno življenje, te će Povjerenstvo za smještaj na osnovu postojećih rješenja za smještaj donijeti nova na određeni period vremena tijekom će se redovno vršiti kontrole.

- Na neki način smatramo, da je ovo način kako ćemo pokušati riješiti problem i vidjeti na koji način se mogu adaptirati i asimilirati u neke druge sredine, i kao Grad ćemo učiniti sve da aktivnost dobro prođe - rekla je Navijalić, te napomenula je da je ovo bio slučaj koji su morali riješiti, te da je njime Grad pokazao socijalnu osjetljivost, te brigu o nacionalnim manjinama i obiteljima sa puno djece, te im osigurali adekvatan novi smještaj.

- Ovdje sam sa ženom i dvoje djece živio u jednoj prostoriji više od pet godina, a nisu mi dali da se prijavim na ovu adresu, da sam problematičan, a pitajte susjede da sam im pomagao i drva slagati. Selimo se u kuću u Skakavac, brat sa obitelji na kata, a moja obitelj i ja prizemno. Zadovoljan sam, no gore nemam od čega živjeti, nezaposlen sam, ako me prijave gore na adresu mogu primiti socijalnu pomoć. No nisam zadovoljan što na bacaju jako daleko, nemamo prijevoza, ne znam kako ćemo - rekao je Stevo Velić, jedan od stanara.