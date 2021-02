Na sjednici gradskog vijeća Grada Poreča održanoj u ponedjeljak, usvojene su nove COVID mjere za pomoć gospodarstvu Poreča, ugostiteljima i poduzetnicima, odnosno mjere za poticanje gospodarstva. Riječ je o odlukama o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada za 2020., te za 2021. godinu.

Naime, uslijed epidemije koronavirusa, koja je kao posebna okolnost utvrđena na nacionalnoj i globalnoj razini, ostvaren je manji broj noćenja i smanjena gospodarska aktivnost. Kako bi se olakšalo poslovanje porečkim poduzetnicima, Grad Poreč predložio je krajem prošle godine kao mjeru pomoći odgodu naplate 50 posto iznosa zakupnine za razdoblje od svibnja do kraja 2020. godine za 12 mjeseci. Uzevši u obzir broj ostvarenih noćenja na području grada kao realni pokazatelj uspješnosti turističke sezone, ovom je novom odlukom, predloženo oslobađanje od plaćanja cjelokupnog dijela odgođene zakupnine. Kao olakšanje za zakupnike koji su mjerama zabrane rada obuhvatili djelatnosti zakupnika, zakupnici koji podliježu zabranama obavljanja djelatnosti oslobađaju se zakupnine za mjesec prosinac 2020. godine u punom iznosu mjesečne zakupnine.

Također, još jednom odlukom gradonačelnika Lorisa Peršurića, predložena je odgoda naplate 50 posto iznosa zakupnine za razdoblje od siječnja do travnja 2021. godine za 12 mjeseci. Zakupnici obuhvaćeni mjerama zabrane rada oslobađaju se u cijelosti zakupnine za mjesec siječanj, pa sve do trajanja mjera u 2021. godini.

Inače, grad od početka izbijanja pandemije koronavirusa konstantno donosi setove mjera za pomoć gospodarstvu Poreča, ugostiteljima i poduzetnicima, koje se redovito razmatraju do normalizacije poslovanja i prestanka otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih posebnim okolnostima. Gotovo svi zaposleni u uslužnim djelatnostima zbog zabrane rada u mjesecima kada je pandemija prošle godine bila na vrhuncu, bili su izravno na udaru, te im je bilo ugroženo poslovanje. Osim njih, smanjene gospodarske aktivnosti osjetili su i predstavnici djelatnosti koji nisu imali zabranu rada, no imali su poteškoća s naplatom svojih potraživanja. Korona kriza ugrozila je egzistenciju mnogih poduzetnika, te zaposlenika i njihovih obitelji. Upravo zato je Poreč, još u ožujku, izašao s paketom konkretnih mjera za pomoć gospodarstvu. Oslobađanje plaćanja poreza za korištenje javne površine, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, smanjenje, oslobođenje ili odgoda plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora, oslobađanje ili odgoda plaćanja komunalne naknade, pa sukladno tome i naknade za uređenje voda, obustava plaćanja spomeničke rente, odgoda plaćanja koncesijskih odobrenja, obročno beskamatno plaćanje za komunalni doprinos - samo su neke od mjera koje su gospodarstvu pomogle u onom najizazovnijem dijelu kada se činilo da neće biti ništa od sezone. Istodobno, Grad je nastavio financirati rad kako gradskih, tako i privatnih vrtića, a roditelji su u tom razdoblju bili oslobođeni plaćanja vrtića.

Grad Poreč mjere za pomoć gospodarstvu nastavit će se kreirati i dalje, ovisno o razvijanju situacije kao i kroz konzultacije s lokalnim gospodarstvenicima, te u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima.

Također Grad porečkim obrtnicima i poduzetnicima redovito dodjeljuje bespovratne novčane potpore, kojih je lani temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu i Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva, dodijeljeno čak 23. Novi program poticanja razvoja poduzetništva za tekuću godinu upravo je na javnom savjetovanju nakon čega će biti upućen na donošenje na gradskom vijeću. Na javnom savjetovanju nalazi se još mjera za pomoć gospodarstvu i to nacrt Odluke o potporama male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina.

Dodajmo kako Grad, Poreč poduzetništvo podržava i Poduzetničkim inkubatorom čiji stanari stanarinu plaćaju točno 1 kunu godišnje, a trenutno je aktualna i kreditna linija pomoći porečkim poduzetnicima, koja će biti otvorena do iskorištenja predviđenog kreditnog potencijala.