Grad promijenio plan: Umjesto kafića i trgovine, donja postaja žičare postaje edukativni centar

Poslovni prostori u donjoj postaji Sljemenske žičare od njezina otvorenja u veljači 2022. zjape prazni. Na dva dosadašnja natječaja za zakup nitko se nije javio, što je gradske vlasti potaknulo na promjenu plana. Umjesto kafića i trgovine, prostori će se prenamijeniti u edukativni centar koji će izletnicima omogućiti da više saznaju o Medvednici i zaštiti okoliša.

Prema informacijama iz gradske uprave, uredi za kulturu i gospodarstvo u suradnji s Knjižnicama grada Zagreba pripremaju koncept tzv. zelene knjižnice, piše Večernji. Ideja je kroz tematsku ponudu knjiga, izložbi i radionica podići svijest o ekologiji, prirodi i održivom razvoju, s posebnim naglaskom na Medvednicu. Prostor od oko 120 kvadrata bit će preuređen kako bi zadovoljio minimalne tehničke uvjete za novu namjenu.

U foajeu donje postaje, gdje se prodaju karte, nedavno je otvorena i izložba pod nazivom „Medvednica – neraskidiva veza sa Zagrebom“. Posjetitelji će tako, umjesto kupovine sendviča i grickalica, moći proučavati informativne panele, knjige i druge materijale o parku prirode. Ako žele kavu ili osvježenje prije vožnje gondolom, mogu to učiniti u obližnjim lokalima, a osnovne potrepštine dostupne su i u trgovačkom centru udaljenom tristotinjak metara.

Probna vožnja žičarom od postaje Gračani do vrha Sljeme | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Dosadašnji neuspjeh natječaja za zakup poslovnih prostora djelomice se objašnjava visokom cijenom – 1.500 eura mjesečno za trgovinu i 2.500 eura za kafić, uz PDV – te neujednačenim radom žičare. Izletnika ima znatno više vikendom nego tijekom tjedna, a u slučaju jakog vjetra ili servisa pogon žičare povremeno obustavlja rad, ponekad i na nekoliko dana.

Gradnja Sljemenske žičare stajala je nešto manje od 100 milijuna eura. Od svibnja 2024. do travnja 2025. izdano je 438.556 karata, više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu, dok je vožnja besplatna za Zagrepčane prvog vikenda svakog mjeseca svibnja. Za ostale putnike karta do vrha Medvednice stoji šest eura za odrasle i dva eura za djecu i osobe s invaliditetom.

Grad je najavio da će prenamjena praznih prostora donijeti sadržaje koji su komplementarni parku prirode i promociji ekološke svijesti, čime će donja postaja žičare postati više od same polazne točke za izlete na Sljeme.