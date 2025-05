Svemirska baza, metro do otoka i žičara do Kornata. Je li ovo najluđi izborni program ikad?

Stranka 'Za dobro mista' s Murtera izradila je futuristički program za ovogodišnje lokalne izbore kao odgovor na program HDZ-a kojeg smatraju nerealnim. Zašto ne započeti svemirski program u srcu Dalmacije?, pitaju se iz stranke.

"Prva svemirska baza na Raduču bit će temelj novog polazišta na Mjesec. Tko treba NASA-u kad imamo Raduč?", dodaju. Uz to, i vizualno su, uz pomoć umjetne inteligencije, prikazali kako bi to izgledalo.

Foto: AI

Sljedeće na listi nerealnih obećanja, ovi Murterani naveli su žičaru koja prevozi masline po Kornatima.

- Prevozimo masline, ali u stilu! Rijetko viđeni prijevoz na visinama, jer ništa ne govori "napredak" kao masline koje lete iznad Kornata - dodaju.

Foto: AI

Na popisu futurističkog programa je i bolnica i centar zdravstvenog turizma na ljeti turistima prepunjenoj Slanici.

- Zdravlje na najvišoj razini! Nema boljeg mjesta za oporavak od mjesta koje je između maslina i mora, okupanog suncem - navode iz stranke.

Foto: AI

U planu imaju i stvaranje budućnosti zabave. "Futuristički lunapark na Mani, jer zašto čekati 3025.kad mozemo imati zabavu sada?", šale se.

Foto: AI

Također, na listi nerealnog izbornog programa našla se i metro stanica koja bi vozila relaciju Trg Rudina - otok Kornat - otok Žut.

- Podzemna revolucija u turizmu! Bez stresa, bez gužvi...samo vi, more i otoci... sve u roku 15 min pod zemljom - navode iz stranke 'Za dobro mista'. Zamislite koliko je to samo novih radnih mjesta, zaključuju.

Foto: AI

Šalu na stranu, svima je jasno koji su stvarni prioriteti – kanalizacija, vrtić, starački dom, održavanje infrastrukture i podrška lokalnoj zajednici. Politika je rad u okvirima mogućeg, i to je ono što radimo, oglasili su se zatim na društvenim mrežama.

- Kada smo prije četiri godine krenuli ovim putem, nismo birali lakši put. Bilo je izazova, kritika i pokušaja da nas zaustave. Mnogi su se distancirali, neki su se skrivali, a mi smo se suočavali s prijetnjama i inspekcijama. Ali nismo odustali. Bili smo tu tada, kao što smo tu i danas – jer Murter zaslužuje ljude koji neće odustati kad postane teško.

Danas je lako ući u politiku i biti junak kad su temelji već postavljeni, ali tada je trebalo imati hrabrosti, vjerovati u svoj put i stajati čvrsto, čak i kada je to značilo biti na meti. Znamo da su naši rezultati najbolji dokaz našeg zalaganja za Murter. Oni koji to prepoznaju ne trebaju dodatna obećanja, a onima koji to ne žele priznati, teško da ćemo to ikada dokazati.

Nastavit ćemo raditi za Murter s istim žarom i predanošću – jer Murter je vrijedan toga - stoji u objavi.