Grad sklopio novi ugovor za zbrinjavanje plastike, milijun eura je skuplji nego prethodni

Zagrepčani već četiri mjeseca žive s novim modelom naplate zbrinjavanja otpada pa je za očekivati bilo da će se povećati količina plastike, papira i biootpada jer za uslugu njihova odvoza građani ne plaćaju naknadu. Iako je gradonačelnik Tomislav Tomašević pokušavao na sve načine izbjeći suradnju s privatnim tvrtkama, osobito tvrtkama Petra Pripuza, s vremenom se pokazalo da je to teško izvedivo. Prolazi godina i osam mjeseci otkako je Tomašević preuzeo vođenje Grada, no ostavština bivše vlasti prati ga kao sjena. Grad je tako i u 2023. potpisao ugovor s tvrtkama CE-ZA-R, Eko Flor Plus, koje su dio CIOS grupacije Petra Pripuza, te Reoma Grupa, vlasnika Dragana Zovka i Luke Šeparovića jer su bili najbolji ponuđači. Po ugovoru potpisanom 17. siječnja 2023., spomenute tri tvrtke preuzimat će i dalje obrađivati plastični otpad Zagreba na rok od dvije godine. Ugovor je planirano prikupljanje 25.000 tona otpada. Za razliku od prethodnog, ovaj je “skuplji” za milijun eura te je vrijednost ugovora veća od 6,4 milijuna eura.