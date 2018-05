Split za rođenje trećeg djeteta daje 55.000, a Vis 146.000 kn!

Ono što je važno mladim obiteljima, ali i nama, jest da im se u lijepim trenucima, kad dolazi beba, olakša svakodnevni život. Vjerujem da će im 10.000 kuna za rođenje prvog djeteta, 15.000 kuna za rođenje drugog djeteta, a 20.000 kuna za rođenje trećeg djeteta olakšati situaciju. Jer sve mjere donosimo za ljude i zbog ljudi, jer grad čine ljudi, rekao nam je Ivo Dujmić, gradonačelnik Opatije.

U velikom istraživanju koje je proveo portal gradonačelnik.hr, Opatija je pri vrhu što se tiče pronatalitetnih mjera. Još 2016. godine za rođenje prve bebe davali su 4000 kuna, za rođenje druge 5500 kuna, a za rođenje treće 7000 kuna. Danas su te brojke puno veće.

Podatke o pronatalitetnim mjerama portalu gradonačelnik.hr dostavila su 124 grada, a iz njih proizlazi da je, uz Opatiju, još 67 gradova 2017. povećalo naknade za bebe.

Slavonski Brod: Digli naknadu, ali i omogućuju zakup zemljišta

Jedan od njih je Slavonski Brod. Još 2016. godine za prvo dijete davao je 1000 kuna, dok sad daje 7500 kuna.

- Dvije i pol tisuće kuna je u gotovini, a pet tisuća kuna u opremi za bebu. Za drugo dijete dajemo 3500 kuna, a za treće 5000 kuna. Mi želimo da mlade obitelji ovdje dođu i ostanu. Sagradili smo 12 stanova za koje će plaćati povoljan najam, ali i započeli projekt ‘pravo građenja’ kojim im omogućujemo zakup gradskog zemljišta za potrebe gradnje obiteljske kuće, i to na razdoblje od 99 godina. Zakup će plaćati 100 kuna mjesečno - objasnio je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Kad je u pitanju povećanje naknada za treće dijete, apsolutni rekorder je Split. Umjesto 3000 kuna, koliko su isplaćivali 2016., podignuli su na 55.000 kuna.

U Umagu i do 13.500 kuna

Demografski problem i pad nataliteta detektirao je i gradonačelnik Umaga Vili Bassanese. Svako novorođenče na području Grada Umaga dobiva potporu u iznosu od 1500 kuna, neovisno o materijalnom statusu. No ako je riječ o djeci čiji su roditelji nezaposleni ili imaju ozbiljnih socijalnih problema, tad se dijete prati s dodatnih 500 do 1000 kuna mjesečno kroz jednokratne pomoći do njegove prve godine.

- Te naknade mogu iznositi od 1500 do 13.500 kuna. Grad Umag u cijelosti podmiruje ukupan trošak pohađanja vrtića za svu djecu, ali i besplatno obrazovanje za sve učenike, i to je jedan od većih motiva dolaska i ostanka u Umagu.

Žele dovesti i zadržati ljude

Uz besplatne udžbenike za sve učenike, produljeni boravak, prijevoz i stipendije za studente, koje se kreću od 500 do 1600 kuna, osigurali smo i socijalne potpore za djecu slabijeg imovinskog stanja - rekao nam je gradonačelnik Umaga Bassanese.

Osim Umaga, besplatne vrtiće svoj djeci osigurali su još Obrovac i Vrlika. Što se isplate naknada tiče, za rođenje prvog djeteta Vrlika isplaćuje 4000 kuna, 6000 kuna za rođenje drugog i 10.000 kuna za rođenje trećeg djeteta u obitelji.

Vis za prvo dijete daje 10.000, a za treće čak 146.000 kuna

Veliko iznenađenje je i grad Vis, koji je sve svoje karte stavio na demografsku obovu i pronatalitetnu politiku. Kao i 2016. godine, Vis za rođenje prve bebe isplaćuje 10.000 kuna, isto toliko i za drugo, dok za treće dijete isplaćuju 146.000 kuna! Još 2016. za treće su dijete davali 20.000 kuna. Od tih 146.000 kuna, isplaćuje se 20.000 kuna jednokratne naknade, a 129.600 kuna kroz stalnu mjesečnu rentu od 1200 kuna do djetetove 10. godine.

- Zadovoljni smo učincima svih mjera koje se trenutačno provode jer bilježimo veći broj rođene djece te stalni porast djece u prvom razredu. Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Ivom Radicom ovu je mjeru osmislila nakon što smo proveli anketu među građanima - kažu u Gradu Visu.

Iza Visa, za rođenje trećeg djeteta izdašan novac daje i Grad Split, koji isplaćuje 55.000 kuna kroz 10 godina, dok se na trećemu mjestu pozicionirao Zagreb sa svojih 54.000 kuna kroz šest godina. Slijede Crikvenica s 30.000 kuna te Pag i Šibenik s 21.000 kuna.

Vukovar obiteljima i sufinancira troškove stanovanja

Grad Vukovar za prvo dijete daje naknadu od 1000 kuna, za drugo dijete 2000 kuna, a za treće i svako sljedeće 5000 kuna. No Vukovar je prvi grad u Hrvatskoj koji sufinancira troškove stanovanja za obitelji s troje i više djece.

- Tu mjeru sufinanciranja računa za vodu, struju, grijanje i odvoz otpada trenutačno koristi 120 vukovarskih obitelji i broj je u stalnom porastu - kažu u Vukovaru.