Grad Varaždin dobio proračun 'težak' 145 milijuna eura

Grad Varaždin dobio je za iduću godinu proračun u iznosu od 145 milijuna eura, a zahvaljujući tome taj će grad i dalje dizati nadstandarde, rekao je u utorak na sjednici varaždinskog Gradskog vijeća, SDP-ov gradonačelnik Neven Bosilj. Njegov je prijedlog proračuna za 2025. prihvaćen s 12 glasova 'za', većinom vijećnika SDP-a, jedan glas bio je 'protiv', a pet 'suzdržanih'. Bosilj se prilikom pojašnjenja proračuna posebno osvrnuo na dječje vrtiće gdje bi u idućoj godini za roditelje djece vrtićkog uzrasta trebalo doći do smanjenja cijene.

"Za svu djecu u gradskim i privatnim dječjim vrtićima Grad će izdvajati 360 eura po djetetu za prvo dijete, 400 eura za drugo dijete i 430 eura za treće dijete, čime će roditelji plaćati 90 eura za prvo, 50 eura za drugo i 20 eura za treće dijete", naglasio je Bosilj najavljujući i demografsku mjeru podizanja naknade za novorođenu djecu na 1.000 eura. Pohvalio se i kako 'Grad Varaždin ima jedne od najvećih nadstandarda u Hrvatskoj'.

"Izdvajamo velika sredstva za školstvo. Sva naša djeca jedu zdravu hranu koja se kuha u školama. Iza Zagreba imamo najveći broj stipendista, njih 683. Tu je i novi model božićnica i uskrsnica s povećanim iznosima za umirovljenike s manjim mirovinama", kazao je Bosilj. Dodao je da nisu zaboravljeni ni veliki odnosno kapitalni projekti zbog čega Grad planira zaduženje od gotovo 50 milijuna eura.

"Proračun je lista želja i on se nikada u potpunosti ne ostvaruje. Kada imate izvršenje proračuna od 80 posto to je jako dobro. Imat ćemo u proračunu puno kapitalnih investicija. Za one za koje nismo mogli osigurati sredstva preko prihoda u proračunu za te ćemo projekte osigurati sredstva preko kreditnog zaduženja", najavio je Bosilj.

Ovaj proračun je vizija razvoja grada u sljedeće tri godine, ustvrdio je gradonačelnik.

Čehok: Proračun je popis želja

Najveći kritičar aktualne vlasti, bivši gradonačelnik Ivan Čehok, sada gradski vijećnik, opisao je proračun za 2025. kao popis želja.

Ovaj proračun je da i dalje 'deremo' građane, trošimo kao pijani milijarderi, a treća sastavnica je zaduženje naših praunuka rekao je Čehok ističući kako aktualna gradska vlast nema nikakve značajnije projekte. Pozvao je aktualnu gradsku vlast da umjesto smanjenja cijene vrtića za roditelje, da se ukine plaćanje.

Kada se govori o velikim projektima Grad Varaždin planira dograditi gradske bazene te izgradnju desetak novih prometnica. U proračunu su povećana sredstva i za sve gradske kulturne institucije, HNK, muzej, knjižnicu dok je iduću godinu Bosilj najavio kao prekretnicu za Gospodarsku zonu Brezje.

U tijeku je odvoz baliranog otpada s tog područja i s tim procesom sve više raste interes investitora za to područje odnosno njihov interes za gradnju novih pogona", rekao je gradonačelnik Varaždina Bosilj.