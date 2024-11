Varaždinski SDP-ovci: Bolnice treba vratiti u okrilje jedinica lokalne samouprave...

Varaždinski SDP-ovci u ponedjeljak su pokrenuli inicijativu za povratak Opće bolnice Varaždin u okrilje Varaždinske županije te pozvali sve saborske zastupnike, ali i župana Anđelka Stričaka (HDZ), da im se pridruže u toj inicijativi.

Saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora istaknula je da je državno preuzimanje svih županijskih i općih bolnica "zapravo privatna inicijativa HDZ-ove kontinuirane korupcijske hobotnice".

"Građani moraju plaćati iz javnih proračuna 'postotke' da bi dobili ono malo što su već imali u većoj mjeri nego što imaju danas”, kazala je.

SDP-ov zastupnik te predsjednik varaždinskog SDP-a i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković ocijenio je da je hrvatsku državu i društvo "zarobila kriminalna hobotnica".

"Rečenica iz whatsapp grupe najbolje očitava duboku tragediju naše države i društva koje je zarobila kriminalna hobotnica u kojoj glavnu ulogu ima bliski HDZ-ov dužnosnik, jedan od najbližih suradnika Andreja Plenkovića, ministar zdravstva Vili Beroš, a ta rečenica glasi: '10 posto je dovoljno za nas'”, naglasio je.

To je, kako je ustvrdio, "krunski dokaz tvrdnje da sve države imaju mafiju, ali da samo hrvatska mafija ima svoju državu".

"Jesmo li imenovanjem Turudića kao glavnog državnog tužitelja došli u fazu da se upravo taj kriminal sakriva, a ne otkriva?", upitao je Marković te ocijenio "vrlo suspektnim", kako kaže, trčanje USKOK-a da prije EPPO-a uđe u prostorije Beroša, i da im potom uzme materijal iz višemjesečne istrage.

SDP-ov kandidat za župana Varaždinske županije Bruno Ister naglasio je da više nije ljut ni tužan nego gnjevan zbog posljednje afere u zdravstvu, koju je nazvao veleizdajom.

„Pozivam premijera da što prije pokrene izmjenu Zakona o zdravstvu i da se to što prije počne odigravati. Pozivam sve saborske zastupnike, i one iz drugih političkih opcija, kao i aktualnog župana Stričaka, da nam se priključe u toj inicijativi, kako bismo svi zajedno pokrenuli to iz Varaždina”, poručio je Ister.