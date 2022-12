Grad Zagreb ipak bez vatrometa u Novogodišnjoj noći: Pridružili se inicijativi nekolicine gradova

Grad Zagreb uspio je pronaći način da se pridruži inicijativi niza gradova u Hrvatskoj, uključujući Rijeku, Osijek, Pulu, Zabok, Rovinj, Opatiju, Poreč, Čazmu, Samobor i Labin, te kao i oni odustane od vatrometa za doček Nove godine u organizaciji Grada, izvijestili su na službenim stranicama Grada Zagreba.

Umjesto toga, navode, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu građani će u Novu godinu ući uz šarene konfete, vizualne efekte, te bogati glazbeni program.



- Iako smo još prošli tjedan komunicirali da idemo s novogodišnjim vatrometom jer je on već bio ugovoren, ipak smo ovaj tjedan uspjeli pronaći drugo rješenje, zahvaljujući razumijevanju koje je ugovorena tvrtka pokazala, te joj se na tome zahvaljujemo - poručuju iz grada.

Podsjetimo, Prijatelji životinja pozvali su Grad Zagreb na obustavljanje vatrometa za doček Nove godine, kazavši kako vatromet ima negativne posljedice na okoliš, utječe na respiratorne i kardiovaskularne probleme kod ljudi te da izaziva panični strah kod brojnih životinja. No u prvom odgovoru gradonačelnika Tomislava Tomaševića rečeno im je da to neće biti ove godine radi već provedenog postupka javne nabave.



Inače, program za doček Nove godine započinje na Trgu bana Josipa Jelačića 31. prosinca u 19 sati, sa zagrijavanjem uz DJ-a Kiki B. U 21.15 sati nastupit će mladi talenti hrvatske glazbe, neki od izvođača iz The Voice i A strane. Od 23 sata pa do iza ponoći nastupaju Pips, chips & videoclips, a nakon ponoći na pozornicu dolaze Nipplepeople.



U novogodišnjoj noći gradonačelnik Tomislav Tomašević planira obići dežurne službe: sklonište za beskućnike, hitnu službu, vatrogasce, policiju, te sa sugrađanima dočekati Novu godinu na Trgu bana Jelačića. Sve ostale detalje obilaska pravovremeno će komunicirati javnosti.

Najčitaniji članci