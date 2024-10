Grad Zagreb je objavio detaljni plan promjene parkinga: 'Ovo je godinama bilo neizdrživo'

Zagreb čekaju velike promjene. Barem ako je suditi prema riječima Tomislava Tomaševića koji je u utorak na konferenciji za novinare najavio gradnju novih cesta, mostova i rješavanju gorućeg problema, parkinga u gradu.

Što se samog parkinga tiče, ljudi će moći uzeti kartu koja vrijedi samo za dva bloka istog statusa ili za dodatni blok koji je nižeg stupnja, ali pod uvjetom da su na rubu jednog od blokova. Time im se, naime, planira olakšati život ako žive na granici između dva bloka pa da ne moraju misliti jesu li parkirali u bloku za koji nemaju kartu.

Mijenja se i sustav naplate parkinga. On će biti do ponoći sata u centru, umjesto so 22 sata. Uz to, naplaćivat će se i parking nedjeljom u centru, što dosad nije bilo slučaj. Primjena kreće 26. listopada.

Grad je u srijedu objavio detalje cijelog plana parkiranja. Prenosimo ga u cijelosti.

"Manjak parkirališnih mjesta za stanare dugogodišnji je problem u Zagrebu, a povlaštene parkirne karte (PPK) način su kojim se građanima s prijavljenim prebivalištem ili boravištem unutar parkirališnih zona nastoji olakšati parkiranje. Cijena PPK za prvu zonu iznosi 13,30 eura mjesečno, za drugu zonu 5,30 eura mjesečno, a za treću zonu 3,30 eura mjesečno.

No, Zagreb ima neodrživu situaciju već godinama u kojoj je za prvu parkirališnu zonu izdano 13.776 povlaštenih parkirališnih karata (PPK), a da u toj prvoj zoni u prostoru ima samo 8.035 raspoloživih parkirnih mjesta. Drugim riječima, preko 5.000 je više izdanih PPK nego stvarnih mjesta na ulicama Donjeg i Gornjeg Grada.

S obzirom na to, Grad Zagreb je u proteklom razdoblju pokrenuo niz mjera s ciljem uvođenja reda u parkiranje. Prvo je reguliran najam parkirnih mjesta za terase ugostitelja, čime je oslobođeno oko 300 parkirnih mjesta, a nakon toga je napravljena revizija sustava rezerviranih parkirnih mjesta kojim je oslobođeno dodatnih 300 parkirnih mjesta.

Prvi prijedlog izgleda blokova upućen je ljetos u srpnju u javno savjetovanje, na koje je pristiglo oko 320 prijedloga i primjedbi građana. Mnoge od tih primjedbi su usvojene, a jučer je gradonačelnik Grada Zagreba najavio da konačni prijedlog blokova kreće u primjenu 26. listopada.

Na temelju prijedloga građana blokovi 2, 3 i 4 su spojeni, a napravljen je i niz manjih korekcija granica blokova. U prilogu ovoj vijesti nalazi se mapa blokova usvojena nakon javnog savjetovanja.

Povrh samih granica blokova, Gradska skupština je prošli tjedan izmjenama Općih uvjeta Zagrebparkinga stanarima otvorila mogućnost da prilikom kupnje PPK umjesto svojeg mogu izabrati susjedni blok u istoj ili nižoj zoni naplate. Pritom je važno naglasiti da u konačnici svaki stanar može odabrati samo jedan blok.

Isto tako, na prijedlog građana iz javnog savjetovanja, onemogućena je kupnja PPK vlasnicima nekretnina u zoni naplate koji u njoj nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište. Također, vrijeme naplate parkiranja u 1. zoni od sredine studenog bit će izmijenjeno na način da će radnim danom i subotom naplata trajati do ponoći, a nedjeljom do 15 sati.

„Sve ove izmjene imaju za cilj omogućiti lakše parkiranje stanarima i uvođenje reda u desetljećima zapušten sustav naplate parkiranja u Zagrebu. Rezultati dosadašnjih mjera već su vidljivi, jer smo samo revizijom rezerviranih parkirnih mjesta u mjesec dana oslobodili već preko 300 parkirnih mjesta, što je ekvivalent kao da smo izgradili javnu garažu veličine one na Langovom trgu“, zaključio je gradonačelnik Tomašević.

Podsjećamo također da Grad Zagreb trenutno gradi novu javnu garažu u sklopu Centra Paromlin od 350 mjesta, i projektira garažu u Klaićevoj ulici od 800 mjesta."