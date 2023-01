'Grad Zagreb nije napravio plan urbane obnove i to nije dobro. Glasao sam za sebe namjerno'

Već smo napravili program kojim planiramo ubrzati proces obnove. Bit će to vrlo zahtjevno ispuniti. Svjestan sam odgovornosti koju sam prihvatio i obveza koje su preda mnom, poručio je novinarima Branko Bačić nakon što ga je Sabor potvrdio za novog ministra graditeljstva i potpredsjednika Vlade.

Tri su prioriteta u procesu obnove, naglasio je.

- Prvi je da do kraja lipnja potrošimo 1,3 milijarde eura iz Fonda solidarnosti, drugi je da svim našim sugrađanima koji su smješteni u kontejnerima iznađemo prikladan smještaj i treći, koji će trajati i označiti cijelu obnovu, je značajno ubrzanje same obnove, a kao pretpostavka tog ubrzanja je rekonstrukcija modela obnove - istaknuo je i najavio kako će već idući tjedan na Vladi biti Zakon o obnovi i Zakon o ustrojstvu središnjih državnih tijela.

- Ovaj moj program ćemo provesti u zakonodavnom smislu kako bismo mogli krenuti u ozbiljnu, čvrstu, jasnu i bržu obnovu. Svjestan sam da se očekuje puno od mene i od Vlade u ovom trenutku, nemamo puno vremena i od svih sudionika - i Grada Zagreba i županija na kojima su bili potresi - očekujem da budemo zajedno i da jedni druge uvažavamo u tom poslu - rekao je.

Inače, Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu se spajaju u Ministarstvo graditeljstva, a Bačić je najavio da će smanjiti administrativne korake, pojednostaviti pristup ishođenje odluke o obnovi te da će raspraviti mogućnost o pronalasku rješenja tamo gdje se doista 51 posto suvlasnika višestambene zgrade ne može dogovoriti oko konstrukcijske obnove, što će biti izazovno zbog zaštite prava vlasništva kako Zakon ne bi bio protuustavan.

'Ako ne uspijemo smjestiti sve iz kontejnera u zgrade koje se grade ili u zamjenske kuće, onda ćemo im osigurati drvene montažne kuće dok im se ne obnove njihove kuće'

Upitan ima li procjenu koliko bi se zamjenskih kuća trebalo izgraditi u idućih godinu dana, Bačić je kazao da je do sada riješeno tek 30 posto zahtjeva za obnovu, od čega oko 33 posto kuća zahtijeva ili konstrukcijsku obnovu ili je treba rušiti i graditi zamjenske kuće, što je oko 1900 objekata.

- U idućih mjesec, dva ću nastojati ubrzati zaprimanje zahtjeva, a to znači značajno smanjiti administraciju i broj dokumenata da građani čim prije dobiju odluku o obnovi. Ako je jedan uzorak onoga što smo do sada riješili, onda će to biti značajan broj kuća na Banovini koje će trebati konstrukcijski obnoviti ili izgraditi zamjenske, ispod osam-devet tisuća neće biti po nekim procjenama - rekao je.

Najavio je i drvene montažne kuće kao privremeni, ali adekvatniji smještaj za one koji su sada u kontejnerima dok im se ne obnove kuće. Novinari su upitali kada će krenuti premještanje građana u njih, a Bačić pojasnio da su drvene montažne kuće krajnje rješenje.

- Prvo rješenje je konstrukcijska obnova naših sugrađana koji su u kontejnerima, drugo je zamjenska kuća zbog čega ćemo na Banovini angažirati APN koji u tome ima iskustva, treće je kupnja kuća za useljenje, četvrto rješenje je da ih smjestimo u višestambene zgrade koje se grade s ukupno 308 stanova i ako to neće biti dovoljno i ostane još naših sugrađana u kontejnerima, onda ćemo za njih osigurati bolji smještaj, a prema mom viđenju su to te montažne drvene kuće - istaknuo je dodavši kako će u travnju, svibnju znati kakav će biti ishod prvih rješenja.

- I u ovisnosti o tome ćemo znati koliko ćemo takvih kuća napraviti. Ja bih bio najsretniji kada ne bismo trebali niti jednu - kazao je.

'Zagreb još nije napravio plan obnove i to nije dobro'

Na pitanje je li Grad Zagreb propustio napraviti nešto što se tiče obnove, Bačić je istaknuo kako u ovom trenutku ne bi ulazio duboko u ono što je Grad trebao napraviti, ali da jest.

- Ministarstvo kulture je i za Sisak, Glinu i Petrinju napravio plan urbane obnove, Grad Zagreb to još nije napravilo i to nije dobro. Nastojat ću s gradonačelnikom to ubrzati - rekao je pohvalivši ipak Zagreb za obnovu škola.

Glasao sam za sebe: 'Namjerno sam to učinio'

A u trenutku glasanja Bačić je bio zastupnik pa je glasao sam za sebe. Na pitanje zašto ako je ministra Marina Piletića nedavno Povjerenstvo za sukob interesa odlučilo kazniti za istu stvar s 4000 kune, Bačić je pojasnio da je upravo zato, namjerno, to i učinio.

- Jedan sam od najžešćih kritičara postojećeg sastava Povjerenstva i, kao što sam bio u pravu kada su kažnjavali dužnosnike zbog kršenja načela za što zakonom nisu propisane sankcije, što su potvrdila sva pravosudna i upravna tijela, tako i sada tvrdim da sam u pravu kada sam glasovao sam za sebe. Jer da je kojim slučajem predsjednik Vlade uz mene predložio još jednog ministra iz redova zastupnika vladajuće većine, danas bi Vlada pala jer po tumačenju Povjerenstva mi ne bismo mogli glasati za sebe. Nas je 77, bez moje ruke 76, i da je bio još jedan zastupnik iz redova vladajućih, ne bismo dobili potrebnu većinu od 76 ruku. Toliko o razumijevaju Povjerenstva uloge zastupnika i dužnosnika u svom redovnom poslu - poručio je Bačić.

