Od prošlog tjedna u zagrebačkim dječkim vrtićima provode se ankete među roditeljima hoće li im dijete dolaziti u vrtić tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Uobičajeno je da se tijekom tog razdoblja, s obzirom da dolazi manje djece, spajaju odgojne skupine. Ankete se i inače provode da bi se u vrtićima znalo koliko će se obroka priređivati, te može li se organizirati pokoji slobodan dan za zaposlenice i zaposlenike.

No ove godine i vrtići su u zbog epidemije Covid-19 pod posebnim režimom rada. Svaka odgojna skupina je "mjehurić" za sebe, a uz ostale epidemiološke mjere, djeca se ne miješaju tijekom igre na dvorištu, ili u predprostoru ispred samih skupina. Roditelji ne smiju ulaziti u objekt. Ipak, javili su nam se roditelji koji kažu kako su ih iz vrtića obavijestili da će od idućeg tjedna zbog malog broja djece ipak doći do spajanja skupina.

- Zar se to ne kosi s uputama epidemiologa? Ako se ne smiju miješati ni na hodniku, kako će sad od 21. prosinca to odjednom biti moguće? I onda će ih opet razdvojiti - pita se majka zagrebačkog predškolca koja nam se javila u redakciju.

'Radit će i područni objekti'

Stoga smo provjerili sa zagrebačkim Gradskim uredom za obrazovanje kakve su upute za vrtiće.

Iz GU za obrazovanje potvrdili su kako se provodi anketiranje roditelja o "potrebi smještaja djece u vrtiću tijekom nadolazećih blagdana". No miješanja grupa, ili preraspoređivanja djece izvan njihove grupe, tvrde, neće biti.

- Ako iskazana potreba za smještajem djece bude takva da je odgojno-obrazovni rad u pojedinom dječjem vrtiću moguće organizirati u jednom objektu tog dječjeg vrtića, bez miješanja djece iz različitih odgojno-obrazovnih skupina, isti će biti organiziran u jednom objektu. Međutim, ukoliko iskazane potrebe roditelja budu takve da je nemoguće organizirati odgojno-obrazovni rad u jednom objektu poštujući sve epidemiološke upute i preporuke, uključujući one koje se odnose na zabranu miješanja djece iz različitih odgojno-obrazovnih skupina, rad će se organizirati u većem broju objekata, po potrebi i svima - navodi se u odgovoru koji potpisuje pročelnik Ivica Lovrić.

'Roditelji se nisu žalili'

Kako se navodi, dječji vrtići Grada Zagreba od izbijanja pandemije COVID-19 u potpunosti primjenjuju upute i epidemiološke upute resornog ministarstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te će to činiti i tijekom nadolazećih blagdana.

Kažu nam tako i ravnateljice gradskih vrtića s kojima smo razgovarali. Svi se moraju pridržavati uputa HZJZ i Gradskog ureda. Ako se, primjerice, sutra objavi da se vrtići zatvaraju, tako će i biti. Ipak, zasad nema nikakvih najava da bi se to moglo i dogoditi.

- Uvijek je u vrtiću manje djece tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana no obzirom na specifičnu situaciju vezanu uz Covid-19, moram reći da poštujemo sve epidemiološke mjere, te će tako biti i u navedenom razdoblju. Prilikom organizacije odgojno-obrazovnog rada prvenstveno ćemo voditi brigu o potrebama naših korisnika. Upute koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo su konkretne i po njima ćemo se i dalje ravnati - kazala nam je Melina Vučak, ravnateljica DV Trnsko, koji uz centralni ima još četiri područna objekta, a pohađa ga oko 700 djece.

No spajanja grupa će u nekim vrtićima biti, kao i zatvaranja područnih objekata, saznajemo neslužbeno. Kako nam pojašnjavaju u jednom manjem vrtiću u širem centru grada, ankete su već proveli, te će djeca koja dolaze biti u jednoj skupini do Sveta tri kralja. Roditelji se, kažu nam, nisu žalili. U nekim vrtićima će imati i više miješanih skupina, no te nove skupine opet se ne miješaju međusobno do povratka na redoviti raspored. I dalje se poštuju sve epidemiološke mjere, a organizacija rada ovisi prvenstveno o tome ima li vrtić dovoljno velike prostore, odvojene toalete itd.

Tako se radilo i u svibnju i lipnju, nakon proljetne karantene, kažu nam , te ističu kako se baš svi pridržavaju mjera HZJZ-a koje su jasne i konkretne. Ističu i kako im je veći problem činjenica da u vrtić dolaze djeca čiji su roditelji zaraženi ili su u samoizolaciji. Naime, roditelji nemaju nikakvu obavezu o tome obavještavati vrtić. Osim toga, ako je roditelj u samoizolaciji jer je bio kontakt oboljele osobe, dijete ne treba također biti u samoizolaciji. Dakle, može dolaziti u vrtić.

- Jedno mi dijete već danima dovodi baka, no nitko nam nije javio jesu li roditelji u samoizolaciji - kaže nam jedna odgajateljica.

Do povećanja broja zaraženih dolazi i u vrtićima, no zasad još nije bilo otvorenih zahtjeva da se vrtići zatvore. To bi, uostalom bilo vrlo teško provedivo jer velik dio roditelja nema alternativu za čuvanje djece.