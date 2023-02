Građani ne mogu do liječnika, liste čekanja sve duže, a Beroš to naziva političkim prosvjedom

Ministar u nekom resoru nije pravno ili profesionalno odgovoran za aktivnosti u svome ministarstvu. Za to odgovaraju nadležni pojedinci koji obavljaju pojedinu aktivnost. Ministar je odgovoran politički i moralno. Ako avioni padaju, ako vlakovi iskaču iz tračnica ili kasne, ako pacijenti nepotrebno umiru, ministri daju ostavke. Zašto? Da bi pokazali kako ne mogu uspostaviti djelotvoran sustav i kako bi natjerali one koji dolaze nakon njih da sustav dovedu u red. Ili da kazne one koji su izravno krivi za propuste.