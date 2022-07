Građani Nove Gradiške i okolice bez vode: 'Ljudi stoje u redu za cisterne. Peremo se iz boca'

Na magistralnom vodovodu Zapadna Slavonija u petak je došlo do oštećenja na cijevima pa su Nova Gradiška i okolica dok traje sanacija bez pristupa javnoj vodoopskrbi.

Direktor Vodovoda Davor Rukavina ispričao se korisnicima preko službene stranice, ali objasnio kako se ne radi o običnom puknuću cijevi.

- Odmah u početku sve isprike sve isprike ispred vodovoda i moje osobno, za sve skupa što se događa. Okolnosti su takve da ih je nemoguće bilo predvidjeti. Prvo bih htio pojasniti da se ne radi o puknuću cijevi, već se na jednom području magistralnog cjevovoda - cjevovod koji ide prema precrpnoj stanici Ljupina - na jednom mjestu je prijelaz cjevovoda preko kanala vezan za most - u tome dijelu je došlo do velikog slijeganja terena, uzrokovanog sušom. Zemlja je povukla jedno koljeno i iščupala ga iz cjevovoda. Povučen je betonski blok od 2.5 tone, sve skupa se razdvojilo i došlo je do velikog curenja, što je bilo nemoguće zaustaviti - objašnjava Rukavina.

U tijeku je sanacija, a tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, biti će organizirane cisterne s vodom za ljudsku potrošnju.

- Ekipe su na terenu od petka u pet ujutro, uspjeli smo otvoriti sporni dio cjevovoda, povaditi sve spojne elemente, no nije bilo moguće taj spojni element kakav je bio prije toga napravljen postaviti na način da zadrži tlak koji je potreban da bi mogli opskrbljivati cijeli vodoopskrbni sustav. Puštanjem vode preko 4 bara došlo je do iskakanja. što nije moguće riješiti. Dakle ne radi se o puknuću već o specifičnoj situaciji koja je dovela da toga da je nama glavni opskrbni lanac na ovaj način prekinut - dodaje Rukavina.

Građani su pak zbog cijele situacije ljuti jer su bez vode ostali po najgorim vrućinama, a rečeno im je da bi sanacija mogla biti gotova tek u utorak.

- Od noćas je Nova Gradiška i aglomeracija od otprilike 50 000 ljudi bez pristupa javnoj vodoopskrbi. Za toliki broj ljudi, ljetne vrućine i uredno ispostavu računa situacija je neprihvatljiva. Ljudi se guraju u redovima za cisterne, podapiremo se flaširanom vodom. Nije moglo biti gore vrijeme da ostanemo bez vode - kaže nam jedan čitatelj.

Nije optimističan da će sanacija dugoročno pomoći, boji se da bi moglo doći do ponovnog puknuća nakon nekog vremena.

- Ovo su bile relativno nove cijevi pa su pukle. Ne znam kako će biti sad kad ih saniraju - dodaje.

