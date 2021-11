Gužva je od jutra. Da, ne rade nam aplikacije evo i ja sam malo prije pokušala. Vidim da je stigla obavijest kako se radi na unaprijeđivanju sustava pa će biti poteškoća do dva sata ujutro. Piše 2, a ne 14 pa onda valjda do dva u noći. Umirovljenici su se požurili podići novac jer je 15. u mjesecu pa se plaćaju računi, no posebo je među korisnicima zavladala panika zbog covid potvrda - kaže nam ljubazna djelatnica u jednoj od zagrebačkih poslovnica Zagrebačke banke. Kako i sami nismo uspjeli uću u aplikacije, a nema još odgovora ni na službeni e-mail, otišli smo do poslovnica provjeriti u čemu je problem.

- Očito Stožer nije dobro iskomunicirao gdje će biti obavezne covid potvrde. Pomutnja je nastala zbog Hrvatske poštanske banke. Naime, ondje su obavezne covid potvrde jer se radi o banci koja je u okvirima državnog vlasništva. Dakle, u Zagrebačku banku klijenti mogu doći kao i do sada poštivajući epidemiološke mjere - kaže nam djelatnica. Dok nam pojašnjava problematiku s kojom se susreću ona i kolege, pred aparatom za mjerenje temperature nižu se umirovljenici zbunjeni novom tehnologijom. Staju pred ekran na kojem vide svoju sliku i priliku, ali nije im jasno kako se mjeri temperatura. Dižu ruke, korak napred, korak nazad, rukom preko ekrana, tapkaju po njemu i prođe im redni broj. Pa se dodatno unervoze i propituju kako su ih preskočili dok mjere temperaturu i onda se redovi dodatno produljuju. No ako ništa drugo pred ovim aparatom neplanski provježbaju. Inače, prvo je postavljen aparat za mjerenje temperature pa uzimanje rednog broja no većina prvo uzme broj pa se pozabavi 'kompliciranim' aparatom.

Kako bilo očito treba napomenuti da će se od sutra u banke moći kao i do sada osim u HPB gdje će očito biti obavezna covid potrvda. Sa 16. strudenim uvodi se sigurnosna mjera obveznog testiranja na koronavirus prilikom dolaska na posao za dužnosnike, državne i javne službenike te zaposlenike ustanova i trgovačkih društava čiji su osnivači RH, županije, gradovi i općine.

Odluka se odnosi na dužnosnike, državne službenike i namještenike u javnim službama, službenike i namještenike u lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi, zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači RH ili jedinice lokalne ili regionalne samouprave, kao i zaposlenike trgovačkih društava čiji su osnivači trgovačka društva u vlasništvu RH ili jedinice lokalne i područne samouprave.