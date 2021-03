Brojni građani, suradnici, kolege, prijatelji i poznanici i u ponedjeljak ujutro upisivali su se u Knjigu žalosti koja je povodom smrti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića u nedjelju prijepodne otvorena u predvorju Gradske uprave. Na zgradi zagrebačke Gradske uprave izvješena je crna zastava, a na pola koplja spuštene su zastave Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Osim ispred Bandićevog stana u Bužanovoj, i na stepenicama Gradske uprave građani pale lampione od jutra, a ulaz sjedišta Stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti je također ispunjen cvijećem i lampionima. U gradskom Poglavarstvu kod Knjige su se okupili i gradonačelnikovi prijatelji, suradnici, kolege te zaposlenici Gradske uprave.

A tamo je oko 13 sati stigao i premijer Andrej Plenković, dok se građani od jutra upisuju u Knjigu žalosti.

- Ovdje smo kako bi osobno i u ime Vlade Republike Hrvatske upisali u Knjigu žalosti povodom smrti gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, koji je na ovoj dužnosti zahvaljujući povjerenju Zagrepčanki i Zagrepčana bio posljednjih 20 godina. U tom je razdoblju doprinosio razvoju grada, realizaciji brojnih projekata. Imao je veliku životnu energiju i entuzijazam te je radio za Zagreba svaki dan. Odlazak je bio nagao, a želim mu zahvaliti na onom pozitivnom što je učinio za Zagreb, a nerijetko i za druge krajeve Hrvatske.

Nije otkrio što je napisao u Knjigu žalosti, ali je poručio da se slobodno snimi. Osvrnuo se i na nadolazeće lokalne izbore.

- Što se tiče spekulacije, one su brže od istine. Nema ni trunke istine da HDZ dovodi u pitanje kandidaturu Davora Filipovića za gradonačelnika Zagreba. U dva je tjedna doživio tri indikativna napada. Prvi je fabriciranje lažnoga intervjua s lažnom naslovnicom, a to znači da njegova kandidatura nekome jako smeta. Onda je doživio puštanje u javnost lažne navodne interne ankete HDZ-a koja bi za njega bila nepovoljna, a onda zadnje umjesto da se pokaže suosjećanje prema naglom odlasku gradonačelnika, u eter se pušta navodna spekulacija o promjeni kandidata. To pokazuje koliko čovjek koji je doktorirao ekonomiju s 26 godina, koji je četiri godine bio agilan zastupnik u gradskoj skupštini smeta protukandidatima - prokomentirao je Plenković i istaknuo kako Filipović ima čvrstu podršku HDZ-a pa završio:

- Svatko tko je u politici ima dobre i manje dobre strane, a smatram da je razdoblje od 20 godina u kojem je grad Zagreb bitno drukčiji nego što je bio već na prvi pogled pokazuje koliko je dobrog učinio za grad. Vrijeme će pokazati, mislim da se on iskreno trudio da Zagreb učini boljim gradom nego što je bio.

Građani po dva sata čekaju kako bi se upisali u Knjigu žalosti, a među njima je bila i gospođa Katica (74).

- Pamtit ću ga jer je bio veliki domoljub i radnik. Fontane, Oltar domovini... Grad je lijepo uredio, a povrh svega olakšao je život umirovljenicima, omogućio besplatne karte - rekla nam je Katica (74) iz Zagreba koja se u ponedjeljak dopodne upisala u Knjigu žalosti.

- Bandića će biti jako teško zamijeniti - dodala je.

Građanima koji se upisuju u knjigu i na taj način odaju počast gradonačelniku pridružio se i Mario Đurković iz gradske četvrti Sesvete.

- Željezna volja i čvrsta disciplina bio je slogan Milana Bandića koji će mi ostati u sjećanju, a od kojeg bi trebale i učiti mlađe generacije - rekao je Đurković.

Smatra kako je Bandić pridonio na način da je približio institucije građanima i posebno manjim lokalnim zajednicama poput Sesveta. Kaže kako je kolegama u mjesnom odboru bilo puno lakše raditi s njim nego s bilo kim drugim zbog njegove pristupačnosti i otvorene komunikacije, a zbog toga su se i bolji rezultati postizali. U knjigu žalosti upisao se i ruski veleposlanik Andrej Nesterenko koji je istaknuo da će podržati imenovanje trga u Zagrebu po Milanu Bandiću.