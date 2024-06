Građani uznemireni! Opet su se pojavile oznake kraj njihovih vrata. Evo što nam kaže policija

U redakciju nam se javilo nekoliko zabrinutih građana Zagreba koji kažu kako su im se kraj ulaznih vrata u zgradi pojavile neobične oznake. Radi se o znakovima ‘plus’ i ‘minus’. Čitatelji kažu da su nam se javili zbog straha jer misle da tako provalnici ostavljaju poruku je li netko kod kuće, odnosno je li stan prazan.

- Označavanje stanova za potencijalne provale, za sada se ne dovodi u vezu s pripremom počinjenja organiziranog kaznenog djela u smislu koji navodite - odgovorili su na naš upit iz policije. Dodaju i da građani u svim slučajevima kada uoče osobe sumnjivog ponašanja o tome obavijeste policiju kako bi se moglo pravovremeno reagirati i spriječiti neželjene posljedice.

Policija nam je otkrila i kako se na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije dnevno zabilježe dvije do tri provale. Te podatke stavili su u odnos od 400.000 kućanstva odnosno oko 550.000 stambenih jedinica.

Foto: 24sata

- Statistički pokazatelji u odnosu na provale u domove na Području Policijske uprave zagrebačke govore kako je primjerice tijekom 2013. godine, dakle prije 10 godina, bilježeno 5 do 6 provala dnevno, u godini prije Covida, 2019. godine, bilježeno je 4 do 5 provala dnevno dok tijekom 2023. godine bilježimo oko 2 do 3 provale dnevno te smatramo kako ćemo svojom aktivnošću zadržati povoljne statističke pokazatelje - rekli su nam iz PU zagrebačke.

Istaknuli si i kako cijene građanski doprinos jer građani kroz traženje intervencije policijskih službenika, u onim slučajevima kada uoče moguće sumnjivo ponašanje ili pojave, kroz pravovremenu dojavu omogućuju da policijski službenici pravovremeno izađu na mjesto događaja te utvrde sve relevantne činjenice potrebne za daljnje postupanje odnosno da te poduzmu sve bitne mjere i radnje u konkretnim slučajevima. Isto tako rekli su i kako računaju na pozive građana, te na njihovo povjerenje.

- Apsolutne sigurnosti nema, ali zahvaljujući budnosti građana, pravovremenim dojavama možemo i usmjerit pravovremenu službu. U konačnici, samo građani koji imaju povjerenja u policiju nastojat će zajedničkim aktivnostima i zalaganjem, i tako dokazati društvenu odgovornost koju štiti policija te stvoriti sebi sigurnije okruženje - rekli su nam iz policije.

Također su poslali i savjete za samozaštitu koje građani sami mogu poduzeti:

- Uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira na to koliko dugo ćete biti odsutni. Sjetite se i otvorenog prozora ili balkonskih vrata

- u stanove se najčešće provaljuje kroz ulazna vrata, pa se osigurajte 'špijunkom' kroz koju ćete moći promotriti posjetitelja, dobrom bravom i čvrstim zasunom za djelomično otvaranje vrata

- na obiteljskim kućama česte su mete lopova prozori, velike staklene površine na vratima i slično, pa ugradite dodatnu zaštitu

- provalnici često proučavaju navike žrtve, pa su u opasnosti stariji, bolesni, invalidi, osobe koje žive same, djeca i sl. Imate li takve ukućane ili prijatelje, nazovite ih ili posjećujte, a djecu naučite da ne otvaraju vrata neznancima i da nazovu vas, susjede, policiju

- ne držite novac i dragocjenosti u posudama na kuhinjskim policama, pod jastukom, među rubljem i sl. - lopovi znaju da ondje treba tražiti. Novac i kreditne kartice ne držite zajedno, a pogotovo ne s PIN brojevima

- ne objavljujte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na telefonskoj sekretarici ili na društvenim mrežama. Ne objavljujte da ste upravo dobili plaću, kupili nove kućanske uređaje ili uštedjeli veću svotu.

- ne zaboravite uključiti alarmni sustav ako ga posjedujete

- ako ste provalnika zatekli u stanu ne pokušavajte ga uloviti sami, možda je i naoružan.