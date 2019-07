Zaštita od provale: 'Lažni pas' otjerat će baš svakog lopova...

Na godišnjem odmoru, najmanje što vam treba je da umjesto odmora razmišljate o tome hoće li vam netko provaliti u stan i prevrtati po stvarima.

Pas i alarm

Zato na tržištu postoje mnogobrojni alarmni sustavi koji će spriječiti provalu, a jednostavni su za upravljanje. Pokazalo se da onima kojima lopovi pozvone, a s druge strane vrata začuje se lavež psa, najčešće ne provaljuju u stan. Nitko ne želi imati posla s ljutim psom, pa pojedine kompanije za osiguranje domova nude čak i alarme s ugrađenim zvukom psa koji laje - tzv. lažne pse.

Foto: Dreamstime

- Kad se alarmni sustavi kombiniraju s rješenjima videosustava bit ćete obaviješteni o provali još dok je ona u tijeku, a u kratkom vremenu provjeriti i je li riječ o lažnoj uzbuni - kaže Velimir Tišma, voditelj Službe za prevenciju PU zagrebačke u Informativnom centru prevencije.

Dobar susjed, sigurno susjedstvo

Osim alarma, jedna nam je čitateljica ispričala kako su je od provale i veće štete zaštitili njeni susjedi.

- Bila sam u kazalištu i dobila njihov poziv da netko s baterijom hoda po mom stanu. Ovo je jedna od stvari od kojih strahujemo cijelog života, zar ne!? Srećom nisam okradena, provalnik nije porazbacao cijeli stan i nemam traumu. Kako? Zbog susjeda, klinaca i policije - hvali sve čitateljica sa zagrebačkog Bijenika.

Mala susjeda, oko 21 sat, prošle subote, ugledala je ‘sumnjivog stričeka u crnom’, prijavila to roditeljima na portafon, a roditelji su s balkona vidjeli kako netko ulazi u moj vrt s baterijom. Odmah su alarmirali prvog susjeda, počeli vikati i paliti svjetla i lopov je odmah nakon ulaska kroz prozor pobjegao, priča čitateljica. Kad sam došla doma, policija je već pristigla, a od okupljenih susjeda doznala sam da su lopova ganjali po kvartu te ga i ulovili. Uspostavite zato sa susjedima dobre odnose, jer vas mogu “spasiti” od niza neugodnih situacija.

I vi ste nečiji susjed

Foto: Dreamstime

I vi u ulozi nečijeg susjeda možete puno napraviti. Policija savjetuje da, primijetite li da vam se po zgradi ili susjedstvu mota netko sumnjiv, odmah obavijestite policiju ili tu osobu sami priupitate: “Kako vam mogu pomoći? Jeste li možda naš novi susjed?”.

- Nakon ovakvog ljubaznog upita on će se, u pravilu, povući. No velik je problem danas otuđenost od susjeda, odnosno prvih stanara - smatra Velimir Tišma.

Videonadzor ih odvraća

Sezona je provala, pa policija upozorava da biste, prije nego što otputujete na godišnji odmor, trebali osigurati stan od nepozvanih gostiju.

- Na zgradama kao i na kući dobro je, uz alarm, imati videonadzor, koji odvraća provalnike ili ga policija na temelju snimke može lakše identificirati i uhvatiti - kaže Tišma. Bilo bi dobro ugraditi i protuprovalna vrata jer često, nakon što ih provalnici vide, odustaju od nauma.

Protuprovalna vrata obavezno zaključajte

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Najsigurnije je ugraditi protuprovalna vrata koja rade na principu sefa i zatvaraju se metalnim šiljcima u gornji dovratak i sa strane. No i tu postoji problem jer mnogi ljudi takva vrata samo zalupe, a provalnici ih tad mogu lako otvoriti kreditnom karticom ili posebno prilagođenom plastikom, naravno, onda kad nisu zaključana. Tako je zapravo lakše provaliti nego obična vrata. Obavezno i djecu uputite da ih zaključavaju, pogotovo ako su sama doma - napominje Tišma. Dodaje da je računica jasna - šteta može biti i 3-4 puta veća nego što se uložilo u mjere zaštite nekretnine.

Posebna rozeta

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Još jedna metoda zaštite je posebna rozeta, pogotovo ako vam je zamjena vrata prevelika investicija. Ta posebna rozeta, odnosno maska, pokriva bravu koju provalnici ne mogu uhvatiti kliještima ili drugim alatom i slomiti je, što je i najčešći način ulaska u stan. Ako ugradite brave od titana, provalnici ih neće moći probušiti - kaže Tišma. Najčešće su provalnici, nastavlja, neprofesionalci, maloljetnici ili maloljetni delinkventi, a neznatno je onih profesionalnih provalnika koji vas danima uhode i prate. Najčešće nemaju informacija o vama, jeste li u stanu ili ne. Pozvone pa, ako im se nitko ne odazove - kreću u akciju.

Ljeti su 3-4 provale dnevno

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Sve informacije kako o tome zaštititi svoju nekretninu možete dobiti u Informativnom centru za prevenciju u Martićevoj 10 u Zagrebu, u kojem se posljednje tri godine, koliko je otvoren, savjetovao bezbroj građana. I letci sa savjetima i mjerama zaštite od provalnika, koji su uz Holdingove račune poslani u lipnju na adrese 380.000 kućanstava u Zagrebu, kaže naš sugovornik, bili su vrlo djelotvorni. Protekle su godine tako zabilježene 1894 provale u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, u prosjeku 3-4 dnevno u ljeti, a izvan sezone provala, oko dvije dnevno. U policiji bilježe trend smanjenja u posljednjih pet mjeseci za četiri posto u odnosu na 2018. godinu.

A što učiniti ako nekoga zateknete u stanu?

Foto: čitatelj 24sata

Stručnjaci kažu da je najbolje ne sukobljavati se niti provalnika pokušati zadržati. U svakom slučaju, pa i onom da pobjegne, odmah obavijestite policiju na 192. Savjet je da pokušate upamtiti što više fizičkih osobina kako biste olakšali da ga policijska ophodnja lakše identificira i krene u potragu za njim, nerijetko iste sekunde. Može se dogoditi da ima pomagača koji ga čeka u automobilu, a podatak o tipu i vrsti automobila svakako pomaže policiji u daljnjem otkrivanju počinitelja.

- Provalnici će često gledati da izbjegnu sukob jer tu postoji mogućnost da vas teže ozlijede ili da nastane veća šteta. Kazne za teške krađe provaljivanjem - provale - su i do pet godina zatvora, pa provalnici u takvim situacijama najprije bježe - objašnjava Velimir Tišma.

Lopovi traže gotovinu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Oni uglavnom traže gotovinu, u posljednje vrijeme sve manje kradu zlatninu, a još manje tehniku, poput laptopa ili mobitela, jer danas svaka takva naprava ima svoj identifikacijski broj preko kojeg se može lako pronaći. Naravno, ima provala u kojima je šteta neznatna, najčešće se radi o nekoliko stotina kuna, ali nađe se nekoliko njih u kojima je šteta veća i od 500.000 kuna - priča nam Velimir Tišma.

Gdje u stanu ostaviti vrijedne stvari i novac?

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Novac, odnosno veći novčani iznos trebalo bi držati u banci. Ako to niste učinili i imate neki veći iznos, razdvojite ga i stavite na različita mjesta. Pretpostavka je da lopov u brzini neće stići sve detaljno pretražiti. Ne držite novac i dragocjenosti u posudama na kuhinjskim policama, pod jastukom, ladicama, pod madracem ili u garderobnim ormarima među rubljem jer provalnici znaju da ondje treba tražiti. Isto tako, ne držite kartice i PIN zajedno - kaže Tišma.

Ako imate vrijedne elektroničke uređaje i mobitele, zapišite njihove serijske brojeve. Provalnici će kad-tad morati takve stvari preprodati, a policija će im tako lakše ući u trag. Naglašava da je dobro imati i sef za čuvanje vrijednosti.

- Obijanje sefa oduzima puno vremena. Provalnici ne znaju što je u njemu, pa će ga amateri ipak zaobići - kaže naš sugovornik.

Koliko se u pravilu zadržavaju?

Provalnici ponekad ulaze i na blef, ako zvone, a nema nikoga, lome bravu i ulaze. Kratko se zadržavaju u stanu, jer nisu sigurni kada će se vlasnik pojaviti. No u vrijeme godišnjih odmora, kad ima više vremena, moguće je da će vaš dom detaljnije pretražiti. I u jednom i u drugom slučaju može ostaviti korisne tragove za sobom, pa prvo, kad primijetite da se radi o provali, pozovite policiju i do njihovog dolaska ne dirajte ništa.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Na teren izlazi policijska ekipa za očevide, koja izuzima korisne tragove sa samog mjesta provale, od otisaka prstiju do raznih bioloških tragova, sline, krvi i slično. O kvalitetnoj obradi samog mjesta ovisi i daljnji tijek policijskog istraživanja pa je i veća vjerojatnost da se počinitelj pronađe. Policija savjetuje da se ovakvi događaji uvijek prijave, čak i kad je iznos koji je otuđen mali – jer može se dogoditi da pronađemo počinitelja ili naknadno dođemo do saznanja da je počinio provalu na određenoj lokaciji, a događaj nije prijavljen policiji. To nam otežava posao i teže nam je u tom slučaju povezati provalu sa počiniteljem - kaže Tišma.

Provalnik može ući i onda kada ste u stanu

Budite dodatno oprezni ako stvarate buku koja onemogućava da čujete posjetitelje (uključen usisavač, mikser, sušilo za kosu, glasno slušanje glazbe, itd.) ili ste u udaljenim dijelovima kuće ili dvorišta (tavan, podrum vrt). Ako nabasate na lopova, ne sukobljavajte se, niti ga pokušajte zadržati.

Idete na putovanje? Ključ ne ostavljajte ispod otirača

Kad odete na putovanje, novac i dragocjenosti ne ostavljate u stanu, već ih pohranite na sigurno mjesto (trezori ili kod ljudi od povjerenja). Ključ od stana ne ostavljajte ispod otirača, u tegli za cvijeće, već ga dajte nekome od povjerenja tko će biti u mogućnosti stan obići barem jednom dok vas nema. Organizirajte i da Vam netko češće isprazni poštanski sandučić. Ne zaboravite uključiti alarmni sustav ako ga imate, ali i ne zaboraviti zatvoriti prozore, balkonska vrata i staklenu stijenu.

Kuda idete?

Foto: Dreamstime

Adresu na kojoj boravite i broj telefona na koji vas se može dobiti kada ste na putu ostavite susjedima.

Rasvjeta pali-gasi

Preporučljivo je ostaviti rasvjetu tijekom cijele noći, koja se automatski pali u sumrak, svjetiljke sa senzorom ili osvjetljenje upravljano automatskim vremenskim prekidačem. Ne govorite svima da putujete i ne ostavljajte takve poruke na telefonskoj sekretarici ili društvenoj mreži.

Vrata se baš uvijek zaključavaju

Uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira na to koliko dugo ćete biti odsutni. Sjetite se i otvorenog prozora ili balkonskih vrata.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Imate psa?

Iako, u pojedinim slučajevima događalo se da ako psa zateknu u stanu, lopovi će ga stolicom odgurati u jednu prostoriju, dok oni 'ordiniraju' po ostatku stana.

Provala u obiteljsku kuću?

Uredite okućnicu i nemojte zelenilom potpuno zaklanjati pogled s ceste na obiteljsku kuću. Nemojte tik uz kuću ostavljati predmete koji omogućavaju lakše penjanje, poput ljestava ili sanduka. Na obiteljskim kućama česte su mete lopova prozori, velike staklene površine na vratima i sl., pa ugradite dodatnu zaštitu, savjetuju iz policije.

Špijunka je zakon

U stanove se najčešće provaljuje kroz ulazna vrata, pa se osigurajte "špijunkom" kroz koju ćete moći promotriti nepozvanog posjetitelja, dobrom bravom i čvrstim zasunom za djelomično otvaranje vrata.

Dobar glas daleko se čuje...

Nemojte razglasiti "na sva zvona" da ste upravo dobili plaću, kupili nove kućanske uređaje ili uštedjeli veću svotu.

Djeca mogu patiti

Ako dijete poslije provale ne želi biti samo u sobi jer se boji, potražite stručnu pomoć, odnosno najbolje je spriječiti da do provale niti ne dođe, kaže Velimir Tišma.

Protuprovalna vrata i prozori

Ako živite u prizemlju ili suterenu, dobro je na prozore staviti zaštitne rešetke. Protuprovalne prozore s ojačanim staklima.

Što nakon krađe?

Nemojte ništa dirati već odmah nazovite policiju na '192'. Do dolaska policije, ne dirajte ništa jer postoji vjerojatnost da uništite tragove policijskim forenzičarima.