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GRADONAČELNIK PULE

Građanska inicijativa htjela opozvati Peđu Grbina. Nisu skupili dovoljno potpisa

Piše HINA,
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Građanska inicijativa htjela opozvati Peđu Grbina. Nisu skupili dovoljno potpisa
Pula: Konferencija za medije povodom najave početka radova na zaobilaznici | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Unatoč tome što nije dosegnut zakonski prag, predstavnici inicijative smatraju akciju uspješnom jer je provedena uz vrlo ograničene financijske i organizacijske mogućnosti, a prikupljena 7124 potpisa snažna su politička poruka

Građanska inicijativa za opoziv pulskog gradonačelnika Peđe Grbina prikupila je 7124 potpisa, što nije dovoljno za raspisivanje referenduma jer je trebalo najmanje 9419 potpisa birača s prebivalištem u Puli, potvrdila je u utorak nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić.

Unatoč tome što nije dosegnut zakonski prag, predstavnici inicijative smatraju akciju uspješnom jer je provedena uz vrlo ograničene financijske i organizacijske mogućnosti, a prikupljena 7124 potpisa snažna su politička poruka, rekla je Aškić na konferenciji za novinare.

U prilog tome navela je rezultate lokalnih izbora 2025. godine, kada je Grbin u prvom krugu izbora za gradonačelnika dobio 3890 glasova, a u drugom krugu pobijedio s 9203 glasa, uz potrošenih 42.250 eura. 

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Grbin sada ima priliku pokazati koliko ozbiljno shvaća poruku građana, poručila je Aškić i pozvala ga da preuzme političku odgovornost, podnese ostavku i omogući nove izbore.

Nezavisna gradska vijećnica Lorena Boljunčić ustvrdila je kako je gradski poslovni prostor dodijeljen političkoj platformi Možemo bez javnog natječaja.

Državni ured za reviziju dostavio je 25. veljače Gradu Puli izvješće o upravljanju poslovnim prostorima, u kojem je naloženo da se prostori političkim strankama daju u zakup na temelju javnog natječaja.

Boljunčić tvrdi da je Možemo ubrzo potom zatražio gradski prostor, a Grbin je već 9. ožujka donio zaključak o dodjeli lokala površine 86,9 četvornih metara, bez natječaja. 

Radi se o izravnom pogodovanju i nezakonitom dodjeljivanju gradskog prostora, zbog čega ćemo podnijeti kaznenu prijavu protiv Grbina i Dušice Radojčić kao predstavnice Možemo, najavila je Boljunčić.

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