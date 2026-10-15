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GRADONAČELNIK PULE

Grbin se ispričao građanima zbog Kaštijuna: 'Nisam protiv zatvaranja, život bi mi bio lakši'

Piše HINA,
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Grbin se ispričao građanima zbog Kaštijuna: 'Nisam protiv zatvaranja, život bi mi bio lakši'
Pula: Gradonačelnik Pule Peđa Grbin predstavio proračun za 2026. godinu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Gradonačelnik Pule Peđa Grbin na tematskoj sjednici ispričao se građanima zbog problema s odlagalištem Kaštijun, ističući potrebu za odgovornim rješavanjem pitanja otpada i najavivši izgradnju kompostane.

ulski gradonačelnik Peđa Grbin ispričao se u četvrtak na tematskoj sjednici Skupštine Istarske županije i Gradskog vijeća Pule o ŽCGO-u Kaštijun svim građanima kojima je Kaštijun negativno utjecao na živote jer je i on uvjeravao ljude da će nakon otvaranja Kaštijuna sve biti bolje.

"Ispostavilo se da se učilo na Kaštijunu i Marišćini, koji su bili prvi, danas se otvaraju centri za gospodarenje otpadom s puno višim standardima, a Pula i Istra ostavljeni su na cjedilu s državne razine", rekao je Grbin.

Nisam protiv zatvaranja Kaštijuna, dapače život bi mi bio lakši, kao što bi život bio bolji i ljudima u njegovoj okolici ali treba odgovorno reći gdje bi sav taj otpad trebao ići i kolika bi bila cijena te odluke, poručio je.

Pula neće biti prepreka zatvaranju, međutim, bilo bi nekorektno da trošak zatvaranja bude samo na građanima Pule. 

Grbin je prozvao državu jer ne želi sudjelovati u rješavanju problema Kaštijuna i upozorio da je rok do kojeg se smeće može odlagati na tom mjestu 13 godina.

Stoga Istra ima tri godine za utvrđivanje lokacije novog centra za gospodarenje otpadom jer za njegovu izgradnju treba barem deset godina.

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Do trenutka zatvaranja Kaštijuna moramo se pobrinuti da centar radi što je bolje moguće i da se smrad smanji, poručio je Grbin i najavio izgradnju kompostane na području Pule.

Istarski župan Boris Miletić upitao je "one koji zagovaraju hitno zatvaranje Kaštijuna" - tko će onda građanima objasniti zašto im je račun za odvoz otpada 100 ili 200 eura?

"Ako Pula želi zatvaranje Kaštijuna, imat će moju podršku. Istina je da upravljanje Kaštijunom nije bilo dobro, a Istarska županija kao vlasnik 49 posto udjela često je bila preglasana", rekao je Miletić. 

Direktorica Kaštijuna Anja Ademi kaže kako je svjesna da postoje veliki problemi u radu odlagališta, zbog čega je narušen odnos s lokalnim stanovništvom. Stoga treba u suradnji sa strukom pronaći način da odlagalište radi prema zakonu i bez mirisa koji štete normalnom životu građana.

"Najveći problem su 34.000 tona goriva iz otpada, krenuli smo s odvozom pa bi gorivo trebalo biti uklonjeno iz Kaštijuna u idućih 12 mjeseci", navela je Ademi ustvrdivši da će se nakon toga značajno poboljšati funkcionalnost Kaštijuna.

Pokretač inicijative “Čist zrak, duga ljubav” Bojan Blagonić pozvao je županijske i gradske vijećnike da dobro prouče što se sve na Kaštijunu i promisle kako se to odražava na kvalitetu života ljudi na području južne Istre.

Ujedno je pozvao na hitne promjene u načinu rada ŽCGO-a jer Kaštijun više ne smije funkcionirati na dosadašnji način.

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